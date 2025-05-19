Товарооборот между РФ и КНР с начала года сократился на 7,5%

Спад товарооборота между Россией и Китаем в январе-апреле по отношению к аналогичному периоду прошлого года составил 7,5%, объем не превысил $71 млрд. Об этом сообщил торговый представитель РФ в КНР Алексей Дахновский на проходящем в Хабаровске Российско-Китайском форуме. Вместе с тем, отсчет ведется с высокого базового показателя — в 2024 году было зафиксировано пиковое значение товарооборота в объеме почти $245 млрд.

«В нынешнем году товарооборот начал стабильно снижаться. Экспорт из России в Китай сократился на 9%, импорт из Китая — на 5,3%... Полагаю, что время бурного роста торговли осталось в прошлом. Торговля будет расти, но уже не двузначными цифрами, как это было раньше»,— отметил господин Дахновский. Причинами спада он обозначил снижении цен на биржевые товары, высокую ставку рефинансирования ЦБ РФ, а также — замедлении роста ряда отраслей экономики Китая, которые используют российскую продукцию, особенно цветные металлы. Также сказался тот фактор, что российский рынок насыщен китайской продукцией.

Вместе с тем, эксперт из КНР, председатель Союза китайских предпринимателей в России Чжоу Лицюнь заявил, что текущая ситуация благоприятствует росту товарооборота между странами в течение двух-трех лет до $300 млрд.

Программа форума, посвященного освоению трансграничного острова Большой Уссурийский на реке Амур, рассчитана на два дня — 19-20 мая. Оператор мероприятия — фонд Росконгресс.

Эрнест Филипповский, Хабаровск