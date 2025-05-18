ФК «Ростов» проиграл «Зениту» со счетом 0:1

В Ростове завершился матч 29-го тура РПЛ, который сыграли «Ростов» и «Зенит». Встреча закончилась победой «Зенита» со счетом 1:0 в их пользу. Информация об этом появилась в социальных сетях ростовского клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Нападающий «Зенита» забил единственный гол на 30-й минуте матча. «Ростову» удалось забить ответный мяч на 90+5-й минуте, но из-за офсайда гол не засчитали.

«Ростов» сейчас занимает восьмое место в турнирной сетке РПЛ, а «Зенит» находится на второй строчке.

Мария Хоперская