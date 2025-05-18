«Стали свидетелями испытания секретного оружия — так называемых огненных шаров»

В Екатеринбурге в субботу, 17 мая, прошла VI конференция «Фонда памяти группы Дятлова», посвященная загадочной гибели в 1959 году туристов из Свердловска на склоне горы Холатчахль. На ней исследователи обменялись мнениями о возможных причинах трагедии. Ожидалось, что в ней примет участие и экс-начальник управления архивами Свердловской области Александр Капустин, но в последний момент он отказался.



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Фото: Демид Лобанов VI конференция «Фонда памяти группы Дятлова»

Фото: Демид Лобанов

Всероссийская конференция памяти группы Дятлова проходит в Екатеринбурге с 2023 года. Ее организатором является «Фонд памяти группы Дятлова», который в 2000-х основал исследователь Юрий Кунцевич (скончался в 2021 году). Организация занималась организацией мероприятий, посвященных расследованию гибели туристов, и проводила экспедиции на перевал.

Группа туристов из Уральского политехнического института (УПИ) под руководством Игоря Дятлова погибла во время похода в феврале 1959 года. В группу входило девять человек. За 16 дней похода они должны были преодолеть на лыжах более 350 км на севере Свердловской области и совершить восхождение на горы Отортен и Ойко-Чакур. Однако в назначенное время они на связь не вышли. По данным прокуратуры, поисковая операция началась 20 февраля, в ходе нее тела туристов в нижнем белье были обнаружены около разрезанной палатки на склоне горы Холатчахль. 26 февраля 1959 года было возбуждено уголовное дело. В ходе расследования было установлено, что палатка была оставлена внезапно и одновременно всеми туристами. На трупах отсутствовали телесные повреждения и признаки борьбы, все ценности остались нетронутыми. «Причиной их гибели явилась стихийная сила, преодолеть которую люди были не в состоянии»,— говорилось в постановлении о прекращении уголовного дела. Гибель дятловцев породила множество версий. Среди них гипотеза про уральского йети, взрыв ракеты, нападение на туристов со стороны сбежавших заключенных или представителей народов манси, обиженных за осквернение их святынь.

Перед конференцией памяти группы Дятлова ее участники посетили все кладбища, на которых похоронены погибшие туристы. Включая Михайловское кладбище, где находится братская могила тургруппы, являющаяся уже известной достопримечательностью.

После возложения цветов к могилам началась конференция. Ее открыл участник поисковой группы, искавшей дятловцев в 1959 году, Владислав Карелин.

По его словам, он участвовал в обнаружении четырех тел в ложбине ручья в 1500 метрах от палатки со страшными травмами (вырванный язык, многочисленные прижизненные переломы ребер, сломанные носы).

«Я участвовал в поисках с 27 февраля по 9 марта, был свидетелем разбора вещей в палатке, нахождения дятловцев на склоне»,— рассказал Владислав Карелин.

Он опроверг информацию о том, что четыре тела, найденные в ручье, были завалены снегом толщиной в 5–6 метров, ссылаясь на фотографии и свидетельства из открытых источников, а также на личную беседу с участником поисковой группы Владимиром Аскинадзи.

Другой участник поисковой операции 1959 года Алексей Будрин призвал руководство УрФУ совместно с ФСБ выработать реалистичную и приемлемую версию трагедии. По его мнению, целесообразно учесть результаты расследования майора внутренних войск, главреда газеты НПО «Автоматики», военного журналиста Юрия Луговцова.

«По версии Юрия Луговцова, дятловцы стали свидетелями испытания секретного оружия — так называемых огненных шаров. Из-за этого им в палатку подкинули отраву, от которой они и погибли»,— пояснил господин Будрин.

Петр Бартоломей, лично знавший группу Дятлова, рассказал, что считает причиной гибели техногенное явление, указав на публикацию издания «Аргументы недели», в котором написано про межконтинентальную баллистическую ракету Р-12. Господин Бартоломей придерживается версии о возможных испытаниях секретного оружия либо космических ракет, так как дело о трагедии засекретили.

Специальный корреспондент газеты «Комсомольская правда» Наталья Варсегова пересказала версии физика-ядерщика Игоря Павлова, который с 2009 года занимался расследованием причин гибели группы Дятлова. Она напомнила, что он делал выводы, основанные на отчетах новосибирской геологической экспедиции, доказывающих испытания реактивных самолетов над перевалом Дятлова.

Главной частью конференции должно было стать выступление экс-начальника управления архивами Свердловской области Александра Капустина, имевшего доступ к делу о гибели дятловцев, хранившиеся в Государственном архиве Свердловской области (ГАСО). «Накануне вечером он прислал сообщение, что не сможет выступить»,— сообщил председатель «Фонда памяти группы Дятлова» Алексей Коськин.

Господин Капустин заявил Telegram-каналу «Уралlive», что не стал участвовать в мероприятии, потому что прокуратура уже провела расследование и сделала свои выводы, а участники конференции решили обсудить альтернативные версии.

«Есть официальное решение прокуратуры, в деле поставлена точка»,— подчеркнул он.

Напомним, 11 июля 2020 года Генпрокуратура РФ по УрФО сообщила, что загадочная история туристической группы Игоря Дятлова, погибшей зимой 1959 года в горах на севере Свердловской области, раскрыта. Причиной смерти студентов УПИ ведомство назвало лавину и плохую видимость.

«Фонд памяти группы Дятлова» с этой версией не согласен и планирует в мае 2026 года провести VII конференцию в память о гибели туристов.

Демид Лобанов