Минздрав утвердил новый порядок работы врачебных комиссий

Минздрав РФ опубликовал новый порядок создания и деятельности врачебной комиссии медицинской организации. Документ вступит в силу 1 сентября 2025 года вместо действующего пока еще приказа Минздрава от 2012 года.

Напомним, что врачебные комиссии создаются внутри медицинских организаций (больницы, поликлиники и т. д.) для решения самых сложных и конфликтных случаев, связанных с лечением, диагностикой и реабилитацией больных. Как ранее рассказывал “Ъ” (см. “Ъ” от 16 февраля), новый приказ интересен тем, что в нем впервые появятся критерии, на основании которых комиссия сможет назначить пациенту не зарегистрированные в России препараты. Это можно будет сделать, к примеру, если состояние пациента не улучшилось (и продолжает ухудшаться) в результате применения зарегистрированного лекарства либо если в РФ нет отечественных аналогов. Наличие у пациента индивидуальной непереносимости лекарства, а также отсутствие немедикаментозных методов лечения также позволят назначить препарат, не прошедший регистрацию.

Сегодня по пока еще действующему старому приказу врачебный консилиум принимает решение о назначении незарегистрированного лекарства «по жизненным показаниям», если все врачи единогласно пришли к мнению, что отсутствие лечения угрожает жизни пациента.

Среди других нововведений опубликованного документа — принятие решения о назначении биомедицинского клеточного продукта, специально произведенного для отдельного пациента непосредственно в медорганизации, в которой применяется такой продукт, и проведение обязательного психиатрического освидетельствования.

Наталья Костарнова