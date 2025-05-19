Депутаты подождут с довыборами

В ближайшие дни, как ожидается, Госдума примет закон, запрещающий довыборы депутатов всех уровней в год, предшествующий выборам нового созыва парламента. Таким образом, семь одномандатных округов, освободившиеся в Думе после сентября 2024 года, останутся вакантными до новых выборов в сентябре 2026-го. Обычно поток «досрочников» возрастает в последний год полномочий нижней палаты за счет депутатов, не имеющих шансов переизбраться на новый срок и заранее подыскивающих новое место работы. Но теперь такие парламентарии будут реже добровольно слагать полномочия, предполагает эксперт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Согласной одной из норм законопроекта, внесенного в Думу группой парламентариев во главе с председателем комитета Совета федерации по госстроительству Андреем Клишасом и принятого во втором чтении 14 мая (третье запланировано на 20 мая), дополнительные выборы «не назначаются и не проводятся в год, предшествующий году проведения основных выборов депутатов, и в год проведения указанных выборов». Учитывая, что очередные выборы в Госдуму намечены на сентябрь 2026 года, в Единый день голосования-2025 образовавшиеся к этому моменту вакансии в одномандатных округах заполняться не будут.

Пока таких округов семь, и все вакантные мандаты принадлежали единороссам. Краснодарский округ освободился после назначения Евгения Первышова врио губернатора Тамбовской области, Самарский — после того, как Александр Хинштейн ушел руководить Курской областью. Скопинский (Рязанская область) и Бийский (Алтайский край) округа остались без депутатов после ухода Дмитрия Хубезова и Александра Прокопьева в правительство Республики Алтай. После смерти Павла Качкаева осиротел Уфимский округ. Из-за назначения Дмитрия Исламова на пост замминистра энергетики остался без депутата Прокопьевский округ (Кемеровская область). И, наконец, Магаданский округ будет ждать своего депутата до 2026 года после того, как Антон Басанский стал замминистра по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Еще 24 покинувших парламент депутата избирались по спискам, и, таким образом, всего на данный момент восьмой созыв Госдумы лишился 31 парламентария (6,9% от списочного состава в 450 человек). В двух предыдущих Думах потери были выше: по подсчетам “Ъ”, до конца седьмого созыва не доработали 12,4% депутатов (56 человек, включая 23 одномандатников), а шестой созыв покинули 79 народных избранников (17,56%) — все они прошли по партспискам.

Наиболее популярная причина досрочного сложения полномочий — переход на другую работу. Чаще всего депутаты уходят в губернаторы, Совфед, правительство и Центризбирком РФ, а также в региональные органы власти. Некоторые предпочитают думскому креслу бизнес, причем порой с весьма необычными аргументами. К примеру, в 2013 году Виктор Таранин (КПРФ) написал заявление по собственному желанию «в связи с тяжелой ситуацией в аграрном секторе страны», спасать который он решил в должности директора бывшего совхоза «Большевик».

Бывают и более нестандартные ситуации. Так, в 2014 году Конституционный суд признал незаконной передачу мандата единороссу Юрию Эму, который ранее в том же созыве отказался от депутатства, перейдя на госслужбу. А единоросс Алексей Кнышов поплатился местом в шестой Думе за нарушение запрета на совмещение депутатской работы с бизнесом: по данным Генпрокуратуры, с сентября 2010 года по 30 августа 2012 года он был членом совета директоров коммерческой организации.

Наконец, иногда поводом для лишения мандата становятся приговоры суда. Так, депутат Константин Ширшов (КПРФ) в 2014 году был осужден на пять лет за мошенничество (он обещал бизнесмену проходное место в списке «Единой России»). В 2022-м Дума лишила полномочий коммуниста Валерия Рашкина, получившего три года условно по делу о незаконной охоте. А эсер Вадим Белоусов, хоть и был приговорен к десяти годам лишения свободы за получение взятки и находился в федеральном розыске, в 2023 году был формально «отчислен» за прогулы вместе с Василием Власовым (ЛДПР). Также за прогулы Дума в апреле 2025-го лишила мандата депутата от ЛДПР Юрия Напсо.

Переход депутатов в исполнительную власть, а также несколько случаев «принудительного сложения мандатов» в последнее время создают ощущение возросшей ротации в депутатском корпусе, отмечает преподаватель ВШЭ, член комитета по политтехнологиям РАСО Павел Склянчук. В целом, по его мнению, это сказывается на имидже Думы позитивно. Однако прежнего потока желающих досрочно сдать мандат из числа тех, кто не видит шансов переизбраться в 2026-м, в восьмом созыве, видимо, не будет, предполагает эксперт: «Скорее всего, они предпочтут тихо досидеть до конца срока либо до последнего будут надеяться на изменение конъюнктуры в пользу согласования их нового выдвижения кандидатами».

Ксения Веретенникова, Божена Иванова