В Черноземье 19 мая будет облачно и дождливо, от +8°С до +22°С

В понедельник, 19 мая, во всех регионах Черноземья прогнозируются облачность и дожди. Температура будет варьироваться от +8°С до +22°С. Это следует из данных, опубликованных на сайте Гидрометцентра России.

В Белгороде в течение суток прогнозируются облачность с прояснениями и дождь. Ночью температура составит до +9°C. Днем — до +18°C.

В Воронеже в течение суток синоптики обещают облачную и дождливую погоду. Ночью — до +11°C. Днем — до +22°C.

В Курске в течение суток будет облачно и дождливо. Ночью температура составит до +9°C. Днем — до +18°C.

В Липецке в течение суток ожидаются облачность и дождь. Ночью — до +9°C. Днем — до +19°C.

В Орле ночью прогнозируется облачность, без осадков, а температура составит до +8°C. Днем будет облачно, и пойдет небольшой дождь, до +19°C.

В Тамбове в течение суток синоптики обещают облачную и дождливую погоду. Ночью — до +9°C. Днем воздух прогреется до +19°C.

Егор Якимов