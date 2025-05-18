В Тимашевском районе Кубани насмерть разбился водитель мотоцикла

Смертельное ДТП произошло 18 мая в 13:00 в Тимашевском районе Краснодарского края на 58-м км автодороги Краснодар — Ейск. По словам врио командира ОВ ДПС отдела ГАИ Отдела МВД России по Тимашевскому району Ивана Шатунова, водитель мотоцикла «Сузуки Бандит» 1991 года рождения не выдержал безопасную дистанцию с двигающимся в попутном направлении автомобилем «Хендай Акцент» и столкнулся с ним.

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В результате столкновения мотоциклист получил серьезные травмы и скончался при транспортировке в Центральную районную больницу. Также пострадал пассажир мотоцикла 1998 года рождения и пассажир корейской иномарки 1975 года рождения.

«Уважаемые водители, Госавтоинспекция Тимашевского района призывает вас соблюдать правила дорожного движения и не нарушать скоростной режим»,— резюмирует господин Шатунов.

Василий Хитрых