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Футболисты «Акрона» на выезде уступили «Динамо» в матче РПЛ

В воскресенье, 18 мая, в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) футболисты тольяттинского «Акрона» на выезде сыграли с московским «Динамо». Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу столичной команды.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В составе хозяев отличились Даниил Фомин и Эль-Мехди Маухуб. У «Акрона» мяч забил Артур Галоян.

«Акрон» с 35 очками занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» с 56 баллами находится на третьей позиции.

Андрей Сазонов

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