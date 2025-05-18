Футболисты «Акрона» на выезде уступили «Динамо» в матче РПЛ

В воскресенье, 18 мая, в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) футболисты тольяттинского «Акрона» на выезде сыграли с московским «Динамо». Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу столичной команды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В составе хозяев отличились Даниил Фомин и Эль-Мехди Маухуб. У «Акрона» мяч забил Артур Галоян.

«Акрон» с 35 очками занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» с 56 баллами находится на третьей позиции.

Андрей Сазонов