The Hatters, Mayot и «Мастер и Маргарита»

В Ярославле в период с 19 по 25 мая состоятся концерты группы The Hatters, исполнителя Mayot и оркестра Nella Musica, а также пройдут спектакль «Мастер и Маргарита» с участием Екатерины Климовой, спортивный забег по городу, игры ХК «Локомотив» и мастер-класс Надежды Бабкиной. Главные события — в афише «Ъ-Ярославль».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Солист группы The Hatters Юрий Музыченко

Фото: Степан Кулинич, Коммерсантъ Солист группы The Hatters Юрий Музыченко

Фото: Степан Кулинич, Коммерсантъ

Концерты

23 мая в «Вознесенском» апреля состоится концерт группы The Hatters, известной по таким хитам как «Весело», «Просто проваливай», «Я делаю шаг», «Танцы», «Да, со мной не просто», «Мрачные звоночки», «Я ваще!» и другие. Стоимость билета — от 3,5 тыс. руб.

24 мая в баре «Руки Вверх!» состоится сольный концерт Mayot. Гости смогут услышать и его знаменитые хиты, а также новый материл. Стоимость билетов – от 1,5 тыс. руб.

24 мая в КЗЦ «Миллениум» состоятся мультимедийные концерты Nella Musica Orchestra. В 18:00 со сцены прозвучит музыка из «Гарри Поттера», а в 21:00 — живой симфонический оркестр и солисты исполнят культовые треки из саги «Сумерки». На экранах развернется захватывающее мультимедийное сопровождение. Стоимость билетов — от 1,8 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оркестр «Nella Musica» и СимфоМультимедия Фото: Оркестр «Nella Musica» и СимфоМультимедия

Спектакли

В Ярославле проходит XVI Всероссийский молодежный фестиваль «Будущее театральной России». В его рамках будущие выпускники театральных вузов со всей страны показывают свои постановки. 19 мая в Доме актера состоится документальный спектакль-экскурсия «Строчка», который основан на реальных интервью работниц фабрики «Красный Перекоп». Стоимость билетов — от 500 руб. В этот же день на сцене Волковского театра театральный институт Саратовской государственной консерватории им. Собинова покажет спектакль «Вишневый сад», билеты от 900 руб.

20 мая в Доме актера зрителей ждет постановка «В ожидании его» Ярославского театрального института, стоимость билета — 1 тыс. руб. А в Волковском театре Высшая школа сценических искусств покажет спектакль «Маски из островской жизни». Стоимость посещения — от 1,2 тыс. руб. 21 мая в Доме актера пройдет «Утиная охота» Екатеринбургского государственного театрального института, посещение спектакля обойдется в тысячу рублей.

23 мая в КЗЦ «Миллениум» состоится спектакль по роману «Мастер и Маргарита», созданный в мастерской Марка Захарова (ГИТИС) режиссером-постановщиком Сергеем Алдониным. Зрительный зал и сцена превращаются в мистическое пространство, где зритель не знает, откуда появляются и куда исчезают герои. В постановке много музыки, пантомимы и трюков. В ролях — Екатерина Климова, Сергей Алдонин, Андрей Курносов и другие. Стоимость билетов — от 2 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спектакль "Мастер и Маргарита"

Спектакль "Мастер и Маргарита"



24 мая в Ярославском областном доме актера состоится спектакль «Фантазии Фарятьева». Постановка рассказывает о людях, которые живут в своих фантазиях, не желая замечать происходящее на самом деле. События разворачиваются в середине 70-х годов. Павел Фарятьев – заурядный зубной врач и незаурядный фантазер. Его мысли и чувства устремлены к учительнице музыки, влюбленной в другого. Стоимость билетов — от 600 руб.

25 мая в Ярославском областном доме актера покажут спектакль «Только не молчи» театра-студии «Балаган». Спектакль представляет собой композицию из двух одноактных пьес о женских судьбах. В первой главная героиня вступает в схватку с соперницей за свою семью. Вторая — монолог женщины, расстающейся со своим возлюбленным. Стоимость билетов — от 500 руб.

Спорт

Ярославский «Локомотив» в настоящее время выступает в финале Кубка Гагарина. 19 мая игра с «Трактором» состоится в Челябинске, для просмотра трансляции матча будут организованы фан-зоны в «Арене-2000», Вознесенских казармах, а также на Советской площади. 21 мая встреча состоится в Ярославле — на «Арене-2000».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

24 мая в Ярославле пройдет Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ». Спортсмены побегут по центру города, стартовав на Стрелке. Есть дистанции на 1, 5, 10 и 21,1 км, участие платное.

Выставки и экскурсии

24 мая пройдет экскурсия музея-заповедника «Город как на ладони». Посетители с гидом поднимутся на единственную смотровую площадку в центральной части Ярославля на высоту 32 метров. Гости узнают историю строительства звонницы и увидят главные достопримечательности. Стоимость билетов — 350 руб., вход для детей старше 14 лет.

24 мая в Городском выставочном зале им. Николая Нужина состоится открытие выставки «Ладно да нарядно». Будут представлены, в том числе, авторские куклы в исполнении Катерины Тарасовой и Сергея Яргина представляют сказочных персонажей в традиционных русских костюмах и костюмах горожан Ярославской губернии XIX века. Стоимость билетов — 250 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мастерская Катерины Тарасовой, Зал Нужина Фото: Мастерская Катерины Тарасовой, Зал Нужина

Лекции и встречи

23 мая в зале «Классика» Ярославского музея-заповедника состоится лекция «Алфавит славян: от Кирилла до фейкописцев». Филолог, популяризатор лингвистики, автор книги о русском языке «В начале было кофе» Светлана Гурьянова расскажет, существовала ли у славян письменность до Кирилла и Мефодия, почему в СССР распространяли мифы о древних «славянских рунах» и какова настоящая история алфавита, который мы используем до сих пор. Вход на лекцию бесплатный, но по регистрации.

24 мая в Центре современного искусства «Дом муз» состоится музыкально-поэтический вечер «Обещание любви», в котором прозвучат стихи Иосифа Бродского, а также песни, навеянные его творчеством. В программе — выступления студентов Ярославского государственного театрального института им. Фирса Шишигина и открытый микрофон, где каждый сможет прочитать любимое стихотворение. Стоимость входного билета — 900 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Надежда Бабкина

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Надежда Бабкина

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

25 мая в «Миллениум» пройдет мастер-класс народной артистки России Надежды Бабкиной и солистов Государственного ансамбля «Русская песня». Участников ждут рассказ о роли народной песни в жизни народа, краткий экскурс в историю русского фольклора, интерактив с демонстрацией исполнения народной песни, упражнения на развитие голоса и дыхания. Вход свободный, но по предварительной регистрации.