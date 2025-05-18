«Аэрофлот» подписал контракт на поставку 11 казанских самолетов Ту-214
«Аэрофлот» подписал контракт на поставку 11 самолетов Ту-214, собираемых на Казанском авиационном заводе имени Горбунова. Об этом РБК сообщил глава «Ростеха» Сергей Чемезов.
«Аэрофлот» подписал контракт на поставку 11 казанских самолетов Ту-214
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
Сроки поставки еще уточняются, но Сергей Чемезов отметил, что «Аэрофлот» проявляет интерес к дополнительным заказам, а сам контракт является «твердым».
«Пока всего на 11 машин. Сроки поставки мы сейчас прорабатываем. В перспективе они хотят еще, конечно. У них при этом еще есть общее пожелание к доработке этих самолетов», — отметил глава «Ростеха».
Сейчас Ту-214 рассчитаны на трех членов экипажа, но заказчик хочет уменьшить число до двух. Работа над этим уже ведется.
В начале июня 2024 года глава «Аэрофлота» Сергей Александровский сообщил, что компания планирует изменить планы по закупке самолетов. Из-за задержек в производстве «Аэрофлот» намерен отказаться от приобретения 40 самолетов Ту-214, произведенных в Казани, в пользу моделей МС-21. Казанский завод в 2025 году планирует выпустить только 2 самолета Ту-214.