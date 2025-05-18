«Аэрофлот» подписал контракт на поставку 11 самолетов Ту-214, собираемых на Казанском авиационном заводе имени Горбунова. Об этом РБК сообщил глава «Ростеха» Сергей Чемезов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Аэрофлот» подписал контракт на поставку 11 казанских самолетов Ту-214

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ «Аэрофлот» подписал контракт на поставку 11 казанских самолетов Ту-214

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Сроки поставки еще уточняются, но Сергей Чемезов отметил, что «Аэрофлот» проявляет интерес к дополнительным заказам, а сам контракт является «твердым».

«Пока всего на 11 машин. Сроки поставки мы сейчас прорабатываем. В перспективе они хотят еще, конечно. У них при этом еще есть общее пожелание к доработке этих самолетов», — отметил глава «Ростеха».

Сейчас Ту-214 рассчитаны на трех членов экипажа, но заказчик хочет уменьшить число до двух. Работа над этим уже ведется.

В начале июня 2024 года глава «Аэрофлота» Сергей Александровский сообщил, что компания планирует изменить планы по закупке самолетов. Из-за задержек в производстве «Аэрофлот» намерен отказаться от приобретения 40 самолетов Ту-214, произведенных в Казани, в пользу моделей МС-21. Казанский завод в 2025 году планирует выпустить только 2 самолета Ту-214.

Влас Северин