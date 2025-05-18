«Белгородский завод Ритм» в 2024 году сработал с убытком в 17 млн рублей

По итогам 2024 года чистый убыток ОАО «Белгородский завод Ритм» увеличился почти в четыре раза — с 4,7 млн до 17 млн руб. Выручка общества сократилась на 1% — с 68,3 млн до 67,8 млн руб. Это следует из данных Rusprofile.

Себестоимость продаж завода выросла на 19%, с 45,6 млн до 54,4 млн руб. Убыток от продаж общества увеличился с 7,2 млн до 14 млн руб.

Дебиторская задолженность предприятия выросла на 11%, с 3,8 млн до 4,7 млн руб. Кредиторская задолженность завода тоже увеличилась — на 26%, с 31 млн до 40 млн руб.

По данным Rusprofile, ОАО «Белгородский завод Ритм» зарегистрирован в Белгороде в 1993 год для производства машин и сельскохозяйственного оборудования для обработки почвы. Уставный капитал — 47,3 тыс. руб. Гендиректор — Александр Толбатов. Учредители не раскрываются. По собственным данным, ОАО «Белгородский завод Ритм» — одно из ведущих промышленных предприятий Белгорода, организовано в 1968 году, с конца 90-х годов на заводе освоено производство сложной сельскохозяйственной техники и запасных частей к ней.

Егор Якимов