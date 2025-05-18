The Telegraph: британских детей учат, что изначально страну населяли чернокожие

Великобританию 7 тыс. лет населяли чернокожие, и только потом туда пришли белые. Знаменитый Стоунхендж был построен именно чернокожими. Так утверждается в одной из книг по истории, включенных в программу изучения в британских школах. Об этом пишет газета The Sunday Telegraph со ссылкой на исследование «Уроки прошлого» аналитического центра Policy Exchange.

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Книга «Замечательная черная история Британии» писательницы нигерийского происхождения Атинуке полна сомнительной информации и представляет собой наглядный пример того, что попытки «диверсифицировать» и «деколонизировать» изучение истории в школах «зашли слишком далеко». По данным исследователей, 83% школ изменили наполнение курса истории, сократив или вовсе исключив из него темы, сочтенные «слишком белыми, мужскими или европейскими». Используемые при этом учебники «противоречили фактам истории» либо подменяли глубокое изучение истории анекдотическими случаями из жизни известных людей. Исследование показало, что только 11% школ рассказывают о Трафальгарском сражении и битве при Ватерлоо — ключевых событиях британской истории.

Исследование, которое получило поддержку двух бывших министров образования и бывшего министра по делам школ Великобритании, призывает создать новые тесты по истории страны за период с 1066 по 1989 год, чтобы у учащихся было «ясное хронологическое понимание эволюции британского государства и общества и того, как это сформировало современную нацию».

Алена Миклашевская