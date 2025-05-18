«Белгородский цемент» в 2024 году увеличил прибыль до 404 млн рублей

В 2024 году АО «Белгородский цемент» (входит в группу «Цемрос») нарастило чистую прибыль более чем вдвое — со 185 млн до 404 млн руб. Выручка общества также выросла — на 12%, с 2,8 млн до 3,1 млн руб. Это следует из данных Rusprofile.

Себестоимость продаж предприятия выросла на 10% — с 1,6 млрд до 1,8 млрд руб. Прибыль от продаж общества также увеличилась — на 9%, с 475 млн до 516 млн руб.

Дебиторская задолженность предприятия выросла на 62%, с 776 млн до 1,3 млрд руб., а кредиторская задолженность — на 61%, с 218 млн до 350 млн руб.

По данным Rusprofile, АО «Белгородский цемент» зарегистрировано в Белгороде в 1992 году для производства цемента. Уставный капитал — 168,9 тыс. руб. Гендиректор — Вадим Шаблицкий. Учредителем является АО «Цемрос», чьи владельцы не раскрываются.

В ноябре 2024 года сообщалось, что ущерб природе от деятельности предприятия оценили в 51,6 млн руб. В июне того же года Октябрьский райсуд Белгорода признал бывшего гендиректора «Белгородского цемента» и бывшего депутата горсовета Белгорода Эдуарда Андросова виновным в даче взятки. Ему назначили семь лет лишения свободы условно со штрафом в 1 млн руб.

Егор Якимов