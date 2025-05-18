На пляжах в Анапе ликвидировали незначительные выбросы мазута

В воскресенье, 18 мая, были обнаружены мелкие выбросы мазута на одном участке береговой линии между селом Витязево и станицей Благовещенской. Как сообщили в краевом оперштабе, выбросы оперативно ликвидировали. «На остальных участках побережья Анапы новых выбросов не обнаружили, там продолжается деликатная очистка пляжа»,— говорится в сообщении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперативный штаб Краснодарского края Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

В настоящее идут работы по механизированной очистке пляжей Анапы на участке от моста около технополиса «Эра» до дома отдыха «Фея-2». Как рассказал директор ООО «Курорты Анапы» Николай Заливин, протяженность участка составляет около 1,5 км. «Сегодня на этом участке работает шесть тракторов и шесть просеивающих устройств. Два из них — ПУМА -2200 и ПУМА -1600. Также на участке работают самосвалы, которые вывозят просеянное и погрузчик “Петушок»”. В общей сложности 15 единиц»,— говорит господин Заливин.

По его словам, сначала по пляжу идут машины ПУМА-2200, которые просеивают крупный песок, за ними — ПУМА-1600, которые просеивают песок до визуального чистого вида, следом — трактора с планировочными граблями, которые разравнивают песок, а за ними — плуг, который переворачивает грунт на глубину от 30 до 70 см.

«Далее мы ждем до 24 часов, пока песок просохнет. После снова используются планировочные грабли, которые готовят поверхность для работы просеивающей техники. На данный момент пройдено уже 4,5 км — от Лечебного пляжа до моста около технополиса “Эра”»,— рассказывает Николай Заливин.

Когда будет закончен четвертый участок механизированной обработки, специалисты выйдут на 6 км территории от Витязево до Центрального пляжа Анапы. Работы идут ежедневно. «Думаю, что в июне будет конечная стадия. Главное, чтобы были благоприятные погодные условия»,— подытожил господин Заливин.

Василий Хитрых