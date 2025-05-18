«Крылья Советов» проиграли «Спартаку» в матче РПЛ

В воскресенье, 18 мая, в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) футболисты самарских «Крыльев Советов» принимали московский «Спартак». Встреча состоялась на стадионе «Солидарность Самара Арена» в присутствии 22 588 зрителей и завершилась победой гостей со счетом 2:0.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В составе хозяев были удалены Глен Бейл и Фернандо Костанца. Нападающий «Крыльев Советов» Владислав Шитов забил в свои ворота. Второй мяч с пенальти забил полузащитник «Спартака» Пабло Солари.

«Крылья Советов» с 30 очками занимают промежуточное десятое место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» с 54 баллами находится на четвертой позиции.

Андрей Сазонов