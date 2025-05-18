Экс-директор липецкого «Чистого мира» предстанет перед судом

Бывший директор липецкой компании, обвиняемый в злоупотреблении полномочиями и причинении ущерба на 14 млн руб. (ч. 1 ст. 201 УК РФ, до четырех лет лишения свободы), предстанет перед судом. Об этом сообщили в управлении СКР по Липецкой области. По данным источника «Ъ-Черноземье» в правоохранительных органах, речь идет об Илье Демидове, бывшем директоре ООО «Чистый мир», который продал мусорный полигон в регионе ООО «Риэлтико».

Следователи установили, что в марте 2021 года обвиняемый, будучи совладельцем компании в Елецком районе, из-за конфликта с соучредителем продал ее имущество по значительно заниженной стоимости. Фигурант понимал, что будет уволен с должности руководителя. При этом он заключил договор купли-продажи основных активов компании (производственной площадки и участка земли) на 14 млн руб., зарегистрировал сделку, направил в госорган заявку об отзыве лицензии на производство и закрыл в банке один из основных расчетных счетов юрлица. Компания в итоге фактически приостановила деятельность.

На незаконно проданное предприятие, а также на имущество обвиняемого следствие наложило арест, чтобы возместить ущерб. Фигурант признал вину. Были опрошены 30 свидетелей, в том числе работники компании, проведена строительно-техническая экспертиза проданного имущества. Дело направлено в суд.

По данным Rusprofile, ООО «Чистый мир» зарегистрировано в Липецком районе Липецкой области в 2008 году для сбора и обработки сточных вод. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Директор — Валентина Бунина. Владелец — Александр Негробов. 2024 год общество закончило с нулевой выручкой и чистым убытком в 246 тыс. руб. ООО «Риэлтико» зарегистрировано в Елецком районе Липецкой области в 2019 году. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Гендиректор и владелец — Полина Макарова. В 2024 году выручка компании составила 59 млн руб., а чистая прибыль — 2 млн руб.

В сентябре 2022-го суд признал подделкой подписи совладельца ООО «Чистый мир» Александра Негробова на протоколе компании об одобрении продажи ООО «Риэлтико» полигона отходов под Ельцом.

Подробнее об этом читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Что тут подделаешь».

Егор Якимов