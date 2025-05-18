Завод «Кристалл» во Владикавказе продали за 285 млн рублей

Совет директоров ПАО «Кристалл» одобрил совершение сделки по продаже недвижимого имущества одноименного завода ООО «РМ-стил». Общая цена сделки составил 285 млн руб., следует из протокола общего решения совета директоров ПАО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Ъ-Кубань» Фото: «Ъ-Кубань»

Всего, как следует из документа, совершено несколько сделок. Так, компании «РМ-стил» за 55 млн руб. продается корпус № 1А завода «Кристалл» по Черменскму шоссе, 3 во Владикавказе (площадь 8 тыс. кв. м, пять этажей, площадь земельного участка 2,6 тыс. кв. м. Также ООО «РМ-стил» за 85 млн руб. продается ряд зданий по тому же адресу (азотная станция, насосная станция, корпус № 2, склад ГСМ, склад алюминиевый и земельный участок).

По цене 95 млн руб. ООО «РМ-Стил» продаются корпус № 1 завода «Кристалл» (8,8 тыс. кв. м), корпус № 3 (2 тыс. кв. м), блок складов (593,9 кв. м), блок складов (107,7 кв. м), заводской энергоблок (3 тыс. кв. м).

Также совет директоров сообщил о сделке купли-продажи доли в праве общей долевой собственности на корпус №5а завода «Кристалл». Размер отчуждаемой доли: 72/100. Общая цена здания в размере 72/100 доли — 50 млн руб.

«Стороны обязуются заключить договор в срок до 31 октября 2025 года. Продавец обязан передать покупателю объекты недвижимости в течение двух рабочих дней с момента государственной регистрации перехода права собственности к покупателю. Передача объектов недвижимости подтверждается подписанием сторонами акта приема передачи»,— говорится в сообщении.

Также советом директоров определен порядок выкупа акций. Кроме того, в качестве председательствующего на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Кристалл» утверждена член совета директоров ПАО «Кристалл» Диана Горвате.

Ранее «Ъ-Кавказ» писал, что завод «Кристалл» во Владикавказе в феврале этого года вынужденно прекратил производственную деятельность, поскольку ему требовались значительные вложения в обновление оборудования, которыми собственник не располагал.

В 2022 году на ПАО «Кристалл» начали производить бескислородную медь, которая ранее в России не производилась. На начало работы штат предприятия состоял из 32 человек, до конца 2022 года планировать увеличить его до 60 рабочих мест.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ПАО «Кристалл» зарегистрировано во Владикавказе в 1994 году. Основной вид деятельности — производство меди. Уставный капитал общества — 4,7 тыс. руб. Временно исполняет обязанности генерального директора «Кристалла» Георгий Бязров. Санкт-Петербургскому ООО «РМТЕХ» принадлежит 76,61% уставного капитала. По итогам 2023 года (последние опубликованные данные) ПАО «Кристалл» показало выручку 158,7 млн руб., убыток — 71,9 млн руб. Предприятие работает в убыток минимум с 2019 года. Кредиторская задолженность предприятия на начало 2024 года составляла 403,2 млн руб., дебиторская — 81 млн руб.

ООО «РМ-Стил» зарегистрировано в Санкт-Петербурге в 2005 году. Основной вид деятельности общества — обработка металлов и нанесение покрытий на металлы. Генеральный директор Артем Славкинский, бенефициар — Владимир Матюшко, бывший совладелец ПАО «Кристалл» и нынешний член совета директоров владикавказского завода. Выручка предприятия за 2020 год (последние опубликованные данные) составила 1,2 млрд руб., чистая прибыль — 114,5 млн руб.

Дмитрий Михеенко