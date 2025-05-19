Силовое покровительство обернулось арестом

На днях в Санкт-Петербурге суд отправил в изолятор одного из начальников районной полиции города Игоря Колесникова. За день до ареста стало известно о его задержании за взятку, сумма которой превышает миллион рублей. Следствие утверждает, что офицер договорился с владельцами продуктовых магазинов, чтобы будет предупреждать их о приближающихся проверках. Сам подсудимый свою вину не признает.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Региональным управлением Следственного комитета России были возбуждены дела по фактам получения должностным лицом взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), дачи взятки в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ) и посредничестве во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). 18 мая Смольнинский районный суд города отправил начальника 37-го отдела полиции Василеостровского района Игоря Колесникова в СИЗО по обвинению в получении от двоих предпринимателей 1,2 млн рублей в качестве вознаграждения за общее покровительство. Одновременно с силовиком были задержаны и сами бизнесмены, якобы передававшие ему деньги.

Преступление выявили оперативники управления собственной безопасности ГУ МВД (УСБ).

Сотрудник правопорядка, как утверждают в Следственном комитете России по региону (СКР), с июня 2022 года по октябрь прошлого года помогал коммерсантам, нелегально торговавшим спиртным, избежать положенных проверок. А именно, полагают в СКР, давал указание подчиненным, чтобы те закрывали глаза на происходящее и не предпринимали мер для пресечения незаконной деятельности.

Деньги господину Колесникову, по версии следствия, поступали на подконтрольную ему банковскую карту либо передавались наличными через посредника.

«Следствие полагает, что не позднее 18 октября 2024 года Н. и Р., осуществляющие розничную торговлю пищевыми продуктами и продажу алкогольной продукции без соответствующей лицензии в магазинах на улице Шевченко и 15-й линии В. О. (то есть на территории обслуживания УМВД России по Василеостровскому району Петербурга), вступили в предварительный преступный сговор на дачу взятки через посредника должностному лицу — начальнику 37 о/п УМВД России по Василеостровскому району Петербурга Колесникову, с целью избежать привлечения к административной ответственности»,— сказано в материалах дела.

Незадолго до ареста господина Колесникова в отделе полиции Василеостровского района прошли обыски.

Как сообщили в объединенной пресс-службе петербургских судов, на заседании по избранию меры пресечения Игорь Колесников вменяемое не признал. Его адвокат просил суд избрать подзащитному домашний арест вместо СИЗО, но тот был отправлен под стражу до 14 июля. В СКР уточнили, что в настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление иных эпизодов преступной деятельности злоумышленников.

Андрей Кучеров