Банк «Санкт-Петербург» показал рост

Банк «Санкт-Петербург» подвел итоги деятельности за I квартал 2025 года по МСФО. Кредитная организация год к году увеличила чистую прибыль на 19,3% — до 15,5 млрд рублей, нарастила кредитный портфель и уменьшила операционные расходы. Ключевым фактором впечатляющих финансовых результатов эксперты называют конкурентоспособные и стабильно высокие ставки по депозитам и накопительным вкладам. В целом тенденция роста финпоказателей в банковском секторе продолжается с прошлого года, но ожидать резкого увеличения доходов при сохранении высоких процентных ставок ЦБ во II квартале вряд ли стоит, говорят аналитики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По итогам I квартала 2025 года банк Санкт-Петербург показал чистую прибыль15,5 млрд рублей, что на 19,3% выше, чем в I квартале прошлого года. Чистый процентный доход увеличился на 15,8%, до 19,9 млрд рублей. Чистый комиссионный доход вырос на 3,8%, достигнув 2,8 млрд рублей.

Операционные расходы год к году уменьшились на 4,4%, составив 5,7 млрд рублей. Кредитный портфель до вычета резервов на апрель 2025 года достиг 760,4 млрд рублей, увеличившись по сравнению с январем на 1,2%.

Основную часть портфеля (77,5%) сформировали кредиты корпоративным клиентам, на кредиты частным лицам пришлось 22,5%. Корпоративный кредитный портфель вырос на 0,2%, до 589 млрд рублей, розничный — на 5,1%, до 170,7 млрд рублей.

Доля проблемной задолженности на апрель снизилась до 4,4% против 4,7% в январе этого года. Средства клиентов составили 728,3 млрд рублей (+1,8% к началу года). Собственный капитал банка по сравнению с началом года также вырос на 6,6%, до 211,1 млрд рублей.

Банк «Санкт-Петербург» — это классический банк, делающий ставку на кредитование корпоративного бизнеса, поэтому больших рисков и роста резервов, связанных с розничным кредитованием, он смог избежать. Учитывая, что рост процентов для бизнеса в 2024–2025 годах дошел до минимума (ключевая ставка +3–5%), то при необходимости перекредитоваться компаниям приходится соглашаться на более высокие проценты, что ведет к росту процентных платежей банка и в итоге к росту чистой прибыли бизнеса, говорит медиаэксперт Bonus Fabula Дмитрий Кумановский.

Ключевым фактором впечатляющих финансовых результатов банка «Санкт-Петербург» стало предложение конкурентоспособных и стабильно высоких ставок по депозитам и накопительным вкладам, считает руководитель отдела финансового и управленческого консалтинга ИПП Евгений Гуляев.

Благодаря этим выгодным условиям «Санкт-Петербург» смог не только успешно конкурировать с ведущими российскими финансовыми институтами, но и в ряде случаев опережать их, привлекая значительный поток новых клиентов. Этот приток способствовал расширению клиентской базы и стимулировал спрос на другие продукты банка, создавая эффект синергии.

Привлеченные средства активно использовались в операциях с ценными бумагами, что позволило значительно увеличить доходность и укрепить финансовые показатели. Важную роль в росте прибыли сыграло и увеличение доходности по кредитным операциям, что в совокупности обеспечило стабильный финансовый результат банка.

Гендиректор аналитического агентства «Бизнесдром» Павел Самиев не удивлен, что при нынешнем уровне ставок и текущих параметрах кредитного портфеля у банка сформировались хорошие финпоказатели. Однако существует довольно высокий риск того, что процентная маржа начнет сворачиваться уже в середине года, а к концу года ситуация ухудшится в целом по рынку, указывает эксперт.

С ним соглашается Евгений Гуляев, отмечая, что ожидать резкого роста доходов банков при сохранении высоких процентных ставок ЦБ во II квартале вряд ли стоит.

«В 2024 году наблюдался значительный скачок доходности, однако сейчас перед финансовыми организациями стоит задача не столько наращивать показатели, сколько удерживать достигнутый высокий уровень. При сохранении текущих ставок банки, скорее всего, будут придерживаться более консервативных стратегий, ориентированных на долгосрочную перспективу»,— говорит аналитик.

Владимир Колодчук