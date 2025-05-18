Глава СКР потребовал доклад по делу о гибели двух подростков из-за удара током

Председатель СКР Александр Бастрыкин потребовал доклад по уголовному делу, возбужденному в связи с гибелью двух подростков на железнодорожной станции в Канске Красноярского края.

Как сообщает пресс-служба ведомства, инцидент произошел 16 мая. Двое 16-летних подростков забрались на крышу электропоезда, после чего прикоснулись к проводам контактной сети под напряжением более 20 тыс. вольт. В результате от удара током оба скончались. Несовершеннолетних обнаружили сотрудники станции, которые вызвали медицинскую бригаду.

Уголовное дело возбуждено по признакам нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта (ст. 263 УК РФ).

Лолита Белова