Музеи Крыма в 2024 году посетило 2,2 млн человек

По итогам 2024 года крымские музеи посетило 2,2 млн человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов. Также, по его словам, за год в музейные фонды поступило около 15 тыс. предметов, а всего в этих фондах хранится порядка 1,5 млн предметов — от древних артефактов до современных экспонатов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Ъ-Кубань» Фото: «Ъ-Кубань»

«Вот такая статистика в Международный день музеев, который отмечается 18 мая во многих странах. “Грандиозная памятная книга человечества”. Так назвал музеи первый нарком просвещения Советской России Анатолий Луначарский. Крымские музеи — это бесценные хранилища памяти о прошлом, о нашей многовековой истории и великой культуре, это источник знаний и опыта поколений»,— пишет господин Аксенов.

Глава Госсовета Крыма Владимир Константинов сообщил, что с начала текущего года в музеях на полуострове побывали более 281 тыс. человек, было проведено 9852 экскурсии, культурно-массовые и образовательные мероприятия. С начала 2025 года в музейные фонды Крыма поступило более 3,6 тыс. предметов.

«К слову, некоторые экспонаты, найденные на территории полуострова, представлены в Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге и других известных российских музеях»,— подчеркнул господин Константинов.

Василий Хитрых