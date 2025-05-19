Осторожная миграция на облако

Провайдеры и аналитики прогнозируют стремительный рост спроса на облачные решения: ежегодный прирост может составить почти треть в процентном соотношении. При этом некоторые игроки рынка скептически относятся к таким заявлениям, замечая, что реальный уровень коммерческого использования облаков пока невысок. Проблема в вопросах безопасности и даже в российском менталитете. Эксперты сходятся во мнении, что драйвером этого рынка станет малый и средний бизнес. В тенденциях перехода на облачную инфраструктуру, моделях обслуживания, рисках и возможностях разбирался корреспондент Guide.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тренд по уходу в публичные облака начался в 2009 году, отмечают эксперты

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Тренд по уходу в публичные облака начался в 2009 году, отмечают эксперты

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Рынок облачных услуг за 2024 год в процентном соотношении увеличился на 36,3%, а в денежном — на 165,6 млрд рублей (по статистике «DатаРу Облако»). В перспективе темпы прироста не сильно уступят и составят 30% до 2028 года (усредненная оценка, так как IDC и Gartner указывают 28–34%) за счет ухода иностранных игроков, а по оценке компании «МойОфис» — 21%.

Прогнозируемый стремительный рост рынка облачных технологий в России до 2028 года во многом объясняется эффектом низкой базы, рассуждает Руслан Заединов, директор департамента «Облака и данные» компании «Рексофт». «Несмотря на активный PR со стороны провайдеров, реальный уровень коммерческого использования облаков пока невысок. Так сложилось в нашей психологии: мы предпочитаем иметь свое, а не арендовать, у нас нет глубокой традиции бизнес-партнерства. Крупные компании, которые могли бы стать драйверами развития облачных вычислений как потребители, предпочитают строить собственные решения вместо использования рыночных»,— объясняет эксперт.

Среди ключевых препятствий он называет устойчивые позиции внутренних IT-подразделений крупных компаний, обслуживающих своих корпоративных клиентов. Фактически динамика рынка будет определяться развитием малого и среднего бизнеса, так как именно сегмент МСБ может стать основным драйвером роста облачных сервисов. Однако если экономика останется ориентированной на крупные корпорации (включая государственные), то реальный рост публичных облаков окажется под вопросом.

По мнению IT-директора DataSpace Константина Симонова, драйвером роста использования облаков может стать в целом экономическая ситуация. Так, на фоне санкционного давления и денежно-кредитной политики компании сокращают свои расходы, так как не могут нести крупные капитальные затраты на покупку и модернизацию собственной IT-инфраструктуры. Кроме того, очевиден дефицит IT-специалистов.

«Мы уже не первый год видим, как бизнес массово переходит от собственных серверных комнат к облачным сервисам. Это происходит по нескольким причинам. Глобальная нестабильность заставила компании задуматься о гибкости и "отказоустойчивости" IT-инфраструктуры. Пандемия и последующие события наглядно показали, что бизнесу нужна возможность быстро менять стратегию и легко масштабироваться. Если у тебя собственное "железо", перестроиться быстро и безболезненно практически невозможно. Облако же позволяет это делать буквально за пару кликов: нужно больше ресурсов — пожалуйста, в сезонный спад можно без проблем уменьшить нагрузку и не переплачивать»,— комментирует Максим Захаренко, СЕО «Облакотека».

Однако, по словам господина Захаренко, главный вопрос в безопасности данных. По большей части, все зависит от подхода и выбранного провайдера. Хорошо, если облачный провайдер на старте предложит инструменты защиты данных, резервного копирования, аварийного восстановления.

«В 2009 году начался тренд по уходу в публичные облака части решений для бизнеса с SaaS/PaaS моделями сбыта. Но до сих пор крупные компании зачастую наотрез отказываются от публичных облаков, связано это с рисками утечки данных и колоссальными штрафами»,— добавляет Виталий Янко, основатель сообщества IT-экспортеров ExportNow, консалтинга по росту технологических бизнесов SoftwareLead и инвестбутика SPb Founders.

Он отмечает, что касательно аспекта безопасности существуют компании (в Петербурге, например, CloudAdvisor), которые могут аудировать настройку публичных облачных сервисов в контуре компании и подсвечивает угрозы ИБ. В целом же, по мнению спикера, сейчас только микробизнес и малый бизнес без сомнений выбирают публичные облака, в то время как средний бизнес очень долго, чаще дольше чем крупный, задумывается о переходе к бизнес-приложениям.

«С правильными инструментами рисков становится меньше. Из того, что сейчас выбирают чаще всего, трендом стала комбинация публичного облака и гибридной инфраструктуры. Компании хотят одновременно получить доступ к быстрым и масштабируемым мощностям, но и сохранить часть критичных данных под собственным контролем»,— отмечает господин Захаренко.

Роман Блонов, CEO Proptech Solutions, тенденцией называет переход к многооблачной стратегии: «Это позволяет избежать зависимости от одного поставщика и обеспечивает повышенный уровень информационной безопасности».

«При выборе облачного провайдера важно учитывать несколько факторов. Во-первых, соответствие требованиям регуляторов: оператор должен гарантировать локализацию и защиту данных по российскому законодательству. Во-вторых, надежность и независимость: сбои у провайдера или проблемы с каналами связи могут приводить к простоям, а зависимость от зарубежной инфраструктуры — к внезапной потере доступа из-за санкций. Поэтому многие компании распределяют нагрузки между несколькими площадками (мультиоблачность) для обеспечения непрерывности работы. Все больше облачных провайдеров предлагают решения, построенные на отечественных производителей аппаратных мощностей, а также OpenStac-решения для виртуализации и управления контейнеризацией, это позволяет им сохранять стоимость услуг за счет внутренней экспертизы и предлагать автоматизацию развертывания инфраструктуры по принципу "Инфраструктура как код"»,— говорит Илья Глейкин, ведущий бизнес-консультант компании «Арбайт».

Модели обслуживания

На протяжении ряда лет наиболее востребованным остается базовое решение типа IaaS, представляющее собой аренду вычислительных ресурсов, позволяющую быстро масштабировать корпоративную IT-инфраструктуру, рассказывает Валентин Соколов, IT-директор облачной платформы RCloud by 3data. Он добавляет, что среди прочих популярных сервисов — виртуальные рабочие места с поддержкой GPU, частные выделенные облака, услуги резервного копирования данных. «Следует подчеркнуть, что большинство заказчиков наряду с традиционными услугами IaaS приобретают дополнительно защиту от кибератак Anti-DDoS. Ранее проблемы информационной безопасности зачастую занимали второстепенное место среди приоритетов бизнеса, однако сегодня значительно увеличилось число организаций, серьезно оценивающих надежность облачной инфраструктуры перед миграцией критически важных приложений и данных. Компании проводят тщательную оценку существующих угроз и риск-факторов, обращают особое внимание на наличие у поставщиков соответствующих международных стандартов и сертификатов (ISO 27001, PCI DSS и другие)»,— говорит эксперт.

Если IaaS больше используется холдингами, то средний и малый бизнес выбирает решения SaaS (Software as a Service): например, «1С: Облако», Microsoft 365, Google Workspace, отмечает Алексей Дмитриев, руководитель отдела корпоративного развития компании «МойОфис». Они популярны из-за простоты внедрения. А вот PaaS (Platform as a Service), например T1 Cloud или MTS Cloud, упрощают разработку, избавляя от необходимости управлять серверами. Также в ходу гибридные и мультиоблачные стратегии: бизнес комбинирует публичные и приватные облака, чтобы соблюдать регуляторные требования (например, 152-ФЗ) и снижать риски вендор-локинга.

«Один из трендов сегмента — появление новых cloud-native СУБД, которые позволяют анализировать большие объемы данных еще быстрее и эффективнее, используя ресурсы облака и хранилища S3 Storage (S3 Storage — объектное хранилище, которое позволяет хранить огромные объемы данных в исходном формате без иерархии и разбивки на отдельные каталоги и без ограничений по масштабированию)»,— акцентирует Антон Близгарев, директор по развитию облачного бизнеса Arenadata.

«Бизнес стал чаще выбирать российские облачные сервисы — они более гибкие, стоимость подписки сильно ниже, чем у западных аналогов, нет проблем с оплатой. Кроме того, российские сервисы точно никуда не уйдут, и на них можно строить долгосрочную IT-стратегию»,— добавляет Евгений Перов, директор по продукту в корпоративном мессенджере Compass.

Важность деталей

Помимо организации информационной безопасности, существуют еще нюансы в использовании облаков. «Прежде всего нужно понимать, что расходы в облаке — это операционные затраты, или OPEX. Если заказчику необходимо растить капитальные затраты, облако этого не даст. Также не все готовы платить ежемесячно, или если бюджет на IT непостоянный, это может приводить к неудобству оплаты за облачные сервисы,— комментирует господин Близгарев.

Алексей Гришин, технический директор BPMSoft (входит в IT-холдинг Lansoft), обращает внимание, что необходимо выстроить ИБ-архитектуру. «На прикладном уровне особое внимание уделяется защите данных и каналов их передачи. Обязательна сегментация сети, особенно в случае сложной распределенной инфраструктуры, где важно ограничить возможное горизонтальное перемещение в случае инцидента. Отдельный фокус — защита API. Наконец, ключевое значение имеют процессы мониторинга и реагирования»,— указывает эксперт.

Также для некоторых организаций, особенно в удаленных или промышленных зонах, доступ к высокоскоростному интернету может быть ограничен, что затрудняет использование облачных решений.

Алиса Мальцева