«Наша задача — сделать революцию в обучении no-code-специалистов»

Сфера разработки сайтов переживает трансформацию: no-code-платформы позволяют создавать диджитал-продукты без глубоких технических знаний. О новых инструментах и их работе Guide рассказал Игорь Литвинцев, руководитель платформы «Таптоп» (Taptop.pro от «Мегагрупп.ру»).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: TapTop Фото: TapTop

GUIDE: Как вы оцениваете спрос на no-code-решения?

ИГОРЬ ЛИТВИНЦЕВ: No-code активно проникает во многие сферы. По прогнозам консалтинговой компании Gartner, к 2027 году 80% всего софта будет сделано на no-code, а оставшиеся 20% — разработка верхнего уровня. Это подход, позволяющий нетехническим пользователям создавать сайты, приложения и автоматизированные процессы с помощью визуальных инструментов. Без привлечения разработчика можно запустить продукт. Этим пользуются малый и средний бизнес, а также холдинги. Крупные компании (ритейл, финсектор) заботятся о безопасности — поэтому выбирают решения, которые можно развернуть внутри своей инфраструктуры. Наш продукт тоже можно внедрить в контуре заказчика, мы адаптируем его под нужды клиента.

G: Насколько конкурентен рынок веб-разработки?

И. Л.: В России ежегодно появляется около миллиона новых доменов. Сегодня сайт — обязательный атрибут бизнеса. Простейшие сайты на 1–5 страниц предприниматели создают сами на конструкторах. Но если нужен сложный сайт с уникальным дизайном, анимацией и масштабируемостью до тысячи страниц, простые решения не подходят. Наша платформа предназначена именно для таких задач. Она предлагает широкие возможности кастомизации внешнего вида сайта и позволяет создавать неограниченное число страниц: о компании, истории, статьи, доски объявлений.

Раньше единственным мощным визуальным редактором кода был WebFlow, но с 2022 года появились ограничения: нельзя оплатить с российской карты, нет интеграции с локальными сервисами, не соответствует закону 152-ФЗ. Наш сервис решает эти проблемы. У нас функционал WebFlow + Figma, но адаптированный под российский рынок: поддержка платежей российских банков, интеграции с «Яндексом», 1С, «Битриксом».

G: А что насчет других платформ, таких как Tilda, Wix?

И. Л.: Tilda и Wix были популярны, так как других вариантов не было. Но с сентября 2024 года Wix больше не обслуживает резидентов России. Что касается Tilda, то платформа была изначально создана не для верстки, а для визуального размещения блоков. Дизайнер располагает элементы на экране, а Tilda компилирует за него код. В итоге он получается громоздким, что замедляет загрузку сайта и усложняет продвижение в поисковых системах. Taptop генерирует легкий, чистый код, и почти все задачи решаются средствами самой платформы, без сторонних скриптов. Платформа подходит как для казуальных, простых сайтов, одностраничников, так и для крупных масштабируемых проектов. Он может расти вместе с бизнесом — от лендинга до полноценного корпоративного сайта. Кроме того, в Taptop дизайнер сам управляет кодом в визуальном интерфейсе, без посредников. Это ускоряет процесс в три-четыре раза, снижает стоимость и устраняет искажения между макетом и реализацией.

G: Какое у вас ключевое преимущество с точки зрения бизнес-модели?

И. Л.: Мы практикуем не просто открытую коммуникацию, а доступность на личном уровне. Мы общаемся с каждым пользователем «на ты»: вся команда — от разработчиков до CEO — присутствует в соцсетях и открыта к диалогу. У нас есть публичный roadmap с анонсами релизов. Люди голосуют за идеи, предлагают свои. Мы аккумулируем предложения, обрабатываем их с помощью нейросетей, сегментируем, и если идея действительно нужна рынку, внедряем ее. Такая модель — редкость среди российских диджитал-сервисов.

G: Расскажите про обучение дизайнеров.

И. Л.: Поскольку это профессиональный инструмент, то входной порог выше, чем у блочных конструкторов. Мы выстроили систему обучения, охватывающую все уровни подготовки.

Есть бесплатная академия — уровень junior, которую за полгода уже прошли более 500 дизайнеров. Есть и платная. Она создана совместно и по методологии Uprock. Это крупнейшая авторская школа UX/UI-дизайна, которая обучила более 12 тыс. студентов. Это курс уровня middle и выше. Он построен как имитация работы в реальных условиях: с дедлайнами, обратной связью, презентацией проектов. Обучение длится два месяца, а во время прохождения студенты окупают его, получая первые заказы.

Мы формируем карьерную цепочку: бесплатный курс > платный курс > выход на рынок как no-code-специалист. На Западе дизайнер все чаще становится одновременно и разработчиком. За такую универсальность клиент готов платить в два-три раза больше, чем за обычную работу на конструкторах. Taptop поддерживает этот тренд: у нас дизайнер делает полноценные сложные проекты — и получает соответствующую оплату.

Алла Михеенко