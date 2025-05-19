Код дефицита: вузы и бизнес решают кадровый вопрос в IT

IT-отрасль развивается стремительно, а подготовка новых специалистов нужного уровня занимает несколько лет. Сегодня на рынке труда наиболее востребованы профессионалы в области информационной безопасности, искусственного интеллекта, машинного обучения, инженеры центров обработки данных. В связи с запросом правительство увеличивает число бюджетных мест по IT-направлениям в вузах, а университеты трансформируют программы и в коллаборации с топовыми компаниями развивают новые направления. Участники рынка полагают, что в ближайшие годы высокий спрос на этих специалистов сохранится.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Петербурге растет число желающих пойти в IT-сферу. Это можно проследить по росту числа желающих сдать ЕГЭ по информатике. В 2025 году данный экзамен выбрали 8 тыс. человек, а в 2024 году — 6,2 тыс. человек

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ В Петербурге растет число желающих пойти в IT-сферу. Это можно проследить по росту числа желающих сдать ЕГЭ по информатике. В 2025 году данный экзамен выбрали 8 тыс. человек, а в 2024 году — 6,2 тыс. человек

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Число сотрудников IT-компаний в России за последние пять лет выросло на 70% и приблизилось к 1 млн человек, заявил в конце января руководитель аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко. Однако в условиях ухода иностранных компаний, постоянной цифровизации и вынужденного импортозамещения даже такой стремительной рост и интерес к информационной сфере не решает проблему дефицита кадров. По данным Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, нехватка специалистов в 2024 году составила 500–700 тыс. человек, а бизнес-сообщество оценивает дефицит до 1 млн человек.

Решение проблемы правительство видит, в том числе, в увеличении количества бюджетных мест на IT-специальности в вузах. В декабре 2024 года во время совещания правительства с президентом РФ Владимиром Путиным глава Минцифры Максут Шадаев заявлял, что за четыре года количество мест увеличили в два раза. «У нас в этом году 125 тыс. человек зачислено в вузы на бюджетные места, еще 70 тыс. — на внебюджетные места. 500 вузов сейчас осуществляют подготовку IT-специалистов. Примерно 600 тыс. человек учится в вузах»,— отчитался министр.

Количество желающих поступить на IT-направления ежегодно растет. В 2024 году ЕГЭ по информатике сдавали 122 тыс. выпускников российских школ. В Петербурге в 2025 году информатику выбрали 8 тыс. человек — 21,2% от числа всех сдающих (всего на ЕГЭ зарегистрировано 37,8 тыс. петербуржцев). В прошлом году этот показатель был немного ниже: 18,67%, или 6,2 тыс. человек из 37,4 тыс. сдающих.

Обновление образовательных программ

На фоне развития IT-сферы и повышенного интереса со стороны абитуриентов вузы видоизменяют учебные программы и вместе с бигтехами открывают новые направления и школы. В этом году ВШЭ в Петербурге совместно с VK трансформирует факультет физики, математики и компьютерных наук в Школу информатики, физики и технологий (ШИФТ).

«С трансформацией факультета физико-математических и компьютерных наук в Школу произошло существенное расширение образовательных возможностей. Сейчас мы предлагаем пять программ на бакалавриате и пять — в магистратуре: по четыре в IT-направлении и одну по физике»,— рассказывает декан факультета ШИФТ НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург Михаил Мухин. В предстоящем учебном году в ШИФТ дополнительно выделят бюджетные (25 штук) и коммерческие места (80 штук) по направлению «Программная инженерия», отмечают в «Вышке». Кроме того, в университете в следующем учебном году предусмотрена новая образовательная программа «Программирование и инжиниринг компьютерных игр».

«ШИФТ принципиально отличается от классического факультета тем, что выстраивается по модели IT-компании. Обучение будет проходить в условиях, максимально приближенных к работе в бигтехе. Плюс для работодателей в такой совместной работе с вузом заключается в возможности участвовать в формировании образовательных программ, предоставлять реальные кейсы для обучения, привлекать студентов к решению актуальных бизнес-задач и в итоге получать специалистов с релевантными навыками и знаниями, адаптированных к работе в корпоративной среде»,— говорит господин Мухин.

Количество платных мест увеличится в Санкт-Петербургском государственном электротехническом университете «ЛЭТИ». «На платную форму обучения количество мест увеличилось почти на 200. В основном увеличение мест было на IT-направления: информационные системы и технологии, программная инженерия, компьютерная безопасность. Бюджета в этом году на данные направления также было выделено больше на 44 места по сравнению с прошлым годом. Это связано с тем, что спрос на IT-специалистов на рынке труда растет, и мы в приемной комиссии замечаем тенденцию роста по количеству поданных заявлений на IT-направлении»,— рассказывают в центре «Абитуриент» вуза.

В конце апреля Санкт-Петербургский государственный университет присоединится к первому в России ИИ-бакалавриату AI360 для будущих архитекторов и исследователей искусственного интеллекта. Программу в сентябре 2024-го запустили «Яндекс» и «Сбер». В новом учебном году набор на программу в пяти вузах-партнерах — ИТМО, НИУ ВШЭ, МФТИ, Университете «Иннополис» и СПбГУ — увеличится в полтора раза, рассказали в пресс-службе «Яндекс Образования».

На волне ИИ

На рынке труда продолжает расти интерес к специалистам, владеющим навыками использования технологий искусственного интеллекта. По данным совместного исследования компании Tecno и hh.ru, за 2024 год количество вакансий с упоминанием AI превысило 4,2 тыс., что на 4% больше по сравнению с 2023 годом. Основная часть вакансий (более 1,7 тыс.) приходится на IT-отрасль. На финансовый сектор — около 1 тыс. объявлений, на сферу образования — более 300.

«Интерес к ИИ в России продолжает расти: с 2021 по 2024 год доля компаний, применяющих такие технологии, увеличилась с 20 до 43%. Все больше решений внедряется в реальные отрасли: ритейл, логистику, финансы, промышленность. Это отражается и на рынке труда, сегодня все чаще появляются вакансии, где требуются навыки работы с ИИ и понимание его практического применения. Компании ищут специалистов, способных не только разработать, но и адаптировать технологии под конкретные бизнес-задачи»,— комментирует менеджер по продуктовому маркетингу Tecno Евгений Рыбкин.

Интерес к ИИ отмечают и петербургские вузы. «Сейчас самые "хайповые" направления завязаны на ИИ. Для нас это абсолютно ожидаемо, тем более что ИИ-разработками ИТМО занимается давно, причем вместе с индустриальными партнерами»,— говорит начальник отдела организации приема ИТМО Алексей Итин.

Заместитель генерального директора по работе с персоналом Selectel Надежда Курлат отмечает: «Спрос на специалистов в сфере информационной безопасности и ИИ продолжает расти, однако мы видим потребность не только в разработчиках и инженерах данных, но и в специалистах, обеспечивающих работу IT-инфраструктуры под такие задачи. ИБ и ИИ-проекты требуют особых условий размещения и поддержки: это и высокая плотность потребления энергии, и специфические требования к отказоустойчивости. Поэтому на рынке особенно востребованы технические специалисты, способные обеспечивать бесперебойную работу такой инфраструктуры, настраивать оборудование под нестандартные задачи и взаимодействовать с инженерными командами со стороны заказчиков».

Настоящее

В компаниях, впрочем, заявляют: найти высококвалифицированного специалисты в любом направлении остается сложной задачей. «Дефицит кадров на IT-рынке — перманентная ситуация, требующая комплексного подхода. Сильные IT-специалисты всегда будут востребованы. Важно, чтобы их подготовка осуществлялась в тесном сотрудничестве вузов и бизнеса и учитывала актуальные потребности работодателей»,— указывает заместитель вице-президента по образовательным проектам VK Анна Степанова.

За первые четыре месяца 2025 года петербургские компании разместили на HeadHunter 23 тыс. вакансии в разделе «Информационные технологии». По сравнению с аналогичным периодом 2024 года спрос на айтишников немного просел (–3% размещенных вакансий), приводит данные руководитель пресс-службы hh.ru в Центре и на Северо-Западе Мария Бузунова. Чаще других компании искали программистов: на них приходится 25%, или почти 6 тыс. вакансий от всего объема в отрасли. Также востребованы IT-художники (10%, или 2,4 тыс. вакансий) и руководители IT-проектов (10%, или 2,2 тыс. вакансий).

«Найти высококвалифицированного эксперта в любое направление IT по-прежнему остается сложной задачей для бизнеса. Появляются новые ИИ-инструменты, легкие для изучения и использования языки программирования, которые упрощают вход в IТ и ускоряют работу, но они не всегда подходят для решения сложных задач, пул которых растет в данной сфере. И зачастую вопрос дефицита кадров кроется в дисбалансе между объемом сложных задач и специалистов, у которых есть необходимые навыки для их решения»,— объясняет госпожа Курлат. По ее словам, на рынке также увеличивается спрос на инженеров центров обработки данных. Такой интерес связан с ростом потребности бизнеса в мощностях дата-центров.

«Это специалисты на стыке IT и технической специальности, умеющие работать с современной аппаратной инфраструктурой дата-центров. По данным iKS-Consulting, темпы роста облачного рынка в ближайшие годы сохранятся на уровне 30%. Спрос на облачные сервисы и услуги ЦОД будет расти, соответственно, потребуются квалифицированные кадры не только для поддержания работы дата-центров, но и для развития новых продуктовых решений»,— продолжает госпожа Курлат.

На рынке труда, по словам директора по управлению персоналом компании «Т1 Интеграция» Екатерины Мелентьевой, также востребованы специалисты в области машинного обучения, backend- и frontend-разработчики с опытом в высоконагруженных системах.

Будущее

Говорить о будущем IT-отрасли, учитывая скорость ее развития, довольно трудно. «По прогнозам экспертов, две трети представителей поколения "Альфа" будут работать по специальностям, которых пока не существует, например, инженеры дополненной реальности, специалисты по ИИ-этике или проектировщики нейроинтерфейсов. Будут востребованы специалисты, способные управлять ИИ и развивать нейросети»,— заявляет госпожа Степанова.

В ЛЭТИ полагают, что в ближайшие 5–10 лет будет сохраняться высокий спрос на специалистов в сфере ИИ, машинного обучения, кибербезопасности, аналитики данных и автоматизации процессов.

«На рынке IT, даже при условии повсеместного внедрения AI-инструментов для разработки ПО, всегда будут востребованы исследователи и инженеры в области ML, а также системные архитекторы. ML-инженер будет развивать, поддерживать и обслуживать AI, а системный архитектор ставить ему задачи»,— заявляет господин Мухин.

По мнению господина Итина, в будущем будут востребованы люди, которые смогут решать сложные задачи, писать алгоритмы, быть архитекторами информационных систем. «Таких на рынке и сейчас мало, а в будущем они будут нужны еще больше»,— подчеркивает эксперт.

В ближайшие 5–10 лет, по мнению госпожи Мелентьевой, будут востребованы люди, умеющие работать с данными: собирать, анализировать и интерпретировать информацию для принятия обоснованных решений в IT-проектах. «На первый план постепенно выходят не столько профессиональные компетенции (hard skills), сколько ключевые "мягкие" навыки (soft skills) — критическое мышление, умение адаптироваться к изменениям, способность к непрерывному обучению»,— подчеркивает она.

При этом, по мнению Екатерины Мелентьевой, говорить о возникновении качественно новых профессий пока не стоит. «Речь идет скорее о расширении или трансформации компетенций уже существующих ролей. Специалистам по кибербезопасности теперь важно разбираться в основах ИИ и машинного обучения, а ML-инженерам — в нюансах DevOps-подхода. Некоторые ИИ-разработчики становятся тренерами моделей и промпт-инженерами»,— заключает эксперт.

Надежда Ярмула