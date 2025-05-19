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Новая обязательная грамотность

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Еще пять лет назад владение Excel считалось продвинутым навыком для офисного работника. Сегодня даже бухгалтеры используют ChatGPT для анализа документов, а менеджеры по продажам самостоятельно настраивают бизнес-процессы в no-code-системах. IT перестает быть уделом избранных — теперь это обязательная грамотность для всех. На первый план выходят user-friendly сервисы, которые может освоить даже нетехнический специалист.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По данным HeadHunter, за последние два года спрос на «гибридные» профессии (где нужно и разбираться в предметной области, и уметь работать с цифровыми инструментами) вырос на 40%. Теперь даже в вакансиях юристов или маркетологов часто встречаются требования вроде «опыт работы с ChatGPT для анализа документов» или «навыки Power BI для визуализации данных».

Компании все чаще внедряют low-code/no-code-платформы, позволяющие сотрудникам без программирования создавать landing-страницы, базы данных и даже автоматизированные workflows.

Исследование Mail.ru Group показывает, что 83% компаний используют хотя бы один цифровой инструмент для автоматизации рутинных задач, 61% сотрудников регулярно применяет AI-решения в работе. При этом лишь 27% организаций проводят системное обучение новым технологиям.

Парадокс современного рынка труда: технологии становятся проще, а требования к сотрудникам — жестче. Главная проблема — растущий разрыв между «цифровыми» и «аналоговыми» сотрудниками. По данным НИУ ВШЭ, 45% работников старше 45 лет испытывают трудности с освоением новых технологий, 30% компаний сталкиваются с саботажем цифровых инициатив со стороны персонала, только 15% организаций имеют продуманную систему мотивации для внедрения инноваций.

Компании, которые не обучат сотрудников работать с этими технологиями, рискуют потерять в эффективности. С другой стороны, сами работники, осваивающие новые цифровые навыки, получают серьезное конкурентное преимущество — даже если они не разработчики.

Алла Михеенко, редактор Guide «Цифровая экономика»

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