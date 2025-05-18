Две сумки с частями тела мужчины нашли на северо-востоке Москвы

В ночь на 18 мая на улице Заповедной в Москве обнаружили черную сумку с частями тела мужчины. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета России (СКР) по столице. Позднее на территории парковой зоны «Яуза» рядом с улицей Менжинского нашли темно-зеленую сумку с другими фрагментами тела жертвы. Подозреваемым оказался мужчина 1989 года рождения. По факту возбуждено уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: t.me / skmoscowgsu Фото: t.me / skmoscowgsu

Следователи и криминалисты провели проверочные мероприятия по обоим адресам, осмотрели места происшествий и опросили местных жителей. Кроме того, были изъяты и изучены записи камер видеонаблюдения. В ведомстве уточнили, что обстоятельства преступления еще устанавливаются. Расследование не завершено.