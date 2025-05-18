В Новороссийске идет голосование за объекты благоустройства

На сегодняшний день уже больше 38 тыс. жителей Новороссийска проголосовали за объекты благоустройства, которые будут реализованы в будущем году. Одну из трех общественных территорий для благоустройства можно выбрать до 12 июня. Голосование проходит на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru, а также в мобильном приложении «Госуслуги. Решаем вместе».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: telegram-канал мэрии Новороссийска Фото: telegram-канал мэрии Новороссийска

В голосовании участвуют:

сквер в районе домов № 196-196 А по улице Видова;

сквер на улице Пенайской от дома № 33 до дома № 51;

сквер Медицинских работников – на пересечении улиц Советов и Магистральной.

В минувшем году победителем стал проект благоустройства сквера в селе Гайдук по ул. Ясельной, 4.

Василий Хитрых