В Новороссийске идет голосование за объекты благоустройства
На сегодняшний день уже больше 38 тыс. жителей Новороссийска проголосовали за объекты благоустройства, которые будут реализованы в будущем году. Одну из трех общественных территорий для благоустройства можно выбрать до 12 июня. Голосование проходит на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru, а также в мобильном приложении «Госуслуги. Решаем вместе».
Фото: telegram-канал мэрии Новороссийска
В голосовании участвуют:
сквер в районе домов № 196-196 А по улице Видова;
сквер на улице Пенайской от дома № 33 до дома № 51;
сквер Медицинских работников – на пересечении улиц Советов и Магистральной.
В минувшем году победителем стал проект благоустройства сквера в селе Гайдук по ул. Ясельной, 4.