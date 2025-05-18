Страшные сказки По, цифровые надежды и зона пчел

На следующей неделе в Нижнем Новгороде пройдут концерты классической музыки и показ фильмов международного инклюзивного фестиваля «Кино без барьеров», заработает коллажно-литературная мастерская и возобновится проект «Страшные сказки По». Жителей и гостей города ждут выставки о необратимости природных процессов, «маленьком человеке» и пчелах. Подробнее о наиболее заметных событиях — в обзоре «Ъ-Приволжье».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выставка «Цифровые надежды»

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Выставка «Цифровые надежды»

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

17 мая в арт-пространстве «Цех» на улице Варварская, 32 открылась выставка «Цифровые надежды» в рамках Первой международной биеннале экологического искусства. Участники проекта визуализировали неизбежность и необратимость природных процессов, выразив надежду на обретение хрупкого мира с планетой. Экспозицию можно посетить до 10 августа. Обычный билет стоит 800 руб., льготный — 450 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Работа Маруси Южаковой. Экспонат выставки «Маленький человек»

Фото: предоставлено организаторами выставки Работа Маруси Южаковой. Экспонат выставки «Маленький человек»

Фото: предоставлено организаторами выставки

17 мая в бывшем офисном здании «Пирс» на улице Рождественская, 49Б открылась выставка «Маленький человек», где собраны работы 17 российских художников, исследующих в своем творчестве одноименный образ. Основной состав авторов — объединение «Аллигаторы», сформировавшееся из студентов и выпускников мастерской Елены Аносовой в Школе Родченко. Выставка будет работать до 15 июня, перед посещением нужно будет зарегистрироваться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экспонат выставки «Зона пчел»

Фото: АНО «Центр 800» Экспонат выставки «Зона пчел»

Фото: АНО «Центр 800»

17 мая в корпусе Нижегородского художественного музея (НГХМ) «Русское искусство» (Дом губернатора в третьем корпусе кремля) открылась выставка «Зона пчел» — совместный проект московских художников Марии Сафроновой и Антона Кузнецова, являющийся частью программы Первого международного биеннале экологического искусства. В экспозиции представлены живописные и графические работы, арт-объекты и инсталляции, в них пчелы рассматриваются не только как символ сложного экологического баланса, но и как часть экосистемы, отражающей уязвимость природы в эпоху антропоцена. Экспозиция будет работать до 27 июля, посмотреть ее можно по единому билету в корпус. Обычный стоит 300 руб., льготный — 150 руб.

19 мая на площадке «Территория эмоций» в парке «Швейцария» (35/3, к. 1) состоится обсуждение повести Валентина Распутина «Последний срок» и рассказа Ги де Мопассана «Старик». Мероприятие начнется в 18:00. Вход свободный, для участия нужно зарегистрироваться.

19 мая в арт-пространстве «Кинофактура» в Нижполиграфе на улице Варварская, 32 пройдет первая встреча коллажно-литературной мастерской «Читает автор». Участники создадут своего персонажа и напишут историю, раскрывающую его характер. А 21 мая коллаж дополнится деталями городской среды, а история — монологом героя, вдохновленным выбранной локацией. Обе встречи начнутся в 19:00, всего их четыре. Билет на одну стоит 1 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Зрители на международном инклюзивном фестивале «Кино без барьеров»

Фото: Арсенал Зрители на международном инклюзивном фестивале «Кино без барьеров»

Фото: Арсенал

13 мая в Арсенале в шестом корпусе кремля открылся XII международный инклюзивный фестиваль «Кино без барьеров». В программе 23 короткометражных и полнометражных фильма. В 18:30 20 мая старший тьютор Центра поддержки семьи фонда «Обнаженные сердца» Полина Грибова прочитает лекцию об аутизме, затем зрителям покажут фильмы «Дерево Джошуа» (Сингапур), «Цвет комнаты» (Мексика), «AuterSight» (Венгрия), «Черновик» (Франция), «От меня к тебе» (Япония). Вход бесплатный, по регистрации. Киносеансы будут идти по вторникам до 1 июля.

20 мая в кинотеатре «Империя грез» в торговом центре «Небо» на улице Большая Покровская, 82 покажут оперу Джоаккино Россини «Турок в Италии» в постановке итальянского режиссера Давиде Ливерморе (проект OperaHD). Сюжет спектакля сосредоточен на жизни дона Джеронио, его жены Фиориллы и влюбившегося в нее турецкого принца Селима. Показ записи начнется в 19:00. Билет стоит 600 руб.

22 мая в корпусе НГХМ «Зарубежное искусство» (Дом Сироткина на Верхневолжской набережной, 3) состоится предпоследняя лекция из цикла «Северное Возрождение». Встреча будет посвящена творчеству немецкого художника Ганса Гольбейна Младшего. Лекция начнется в 18:30, билет стоит 200 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Залы центра культуры «Рекорд»

Фото: центр культуры «Рекорд» Залы центра культуры «Рекорд»

Фото: центр культуры «Рекорд»

22 мая в центре культуры «Рекорд» на улице Пискунова, 11 откроется выставка нижегородской художницы Оксаны Шилиной «Трансформации в движении». В представленной серии работ автор рассматривает физическую активность как путь духовного роста и преображения, неотъемлемыми спутниками в процессе самопознания становятся тени и свет. Открытие запланировано на 18:30, вход свободный. Выставка будет работать до 19 июня, посетить ее можно бесплатно.

22 мая в Усадьбе Рукавишниковых на Верхневолжской набережной, 7 состоится концерт камерного оркестра «Солисты Нижнего Новгорода» и солистки Марии Сурначёвой, играющей на гобое. В программе концерта «Три маленькие симфонии для струнного оркестра» Антонио Вивальди, симфония «La passione» Йозефа Гайдна и «Концерт для гобоя с оркестром до минор» Доменико Чимарозы. Концерт начнется в 18:30, билеты — от 700 руб. до 1,4 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Проект актера Льва Харламова и музыкантов Style-Quartet «Страшные сказки По»

Фото: vk.com / skazkipo, Geometria Проект актера Льва Харламова и музыкантов Style-Quartet «Страшные сказки По»

Фото: vk.com / skazkipo, Geometria

22 мая в «Планетарии №1» в парке «Швейцария» актер Лев Харламов и музыканты Style-Quartet представят совместный проект «Страшные сказки По» после восьми лет перерыва. Они расскажут три истории американского писателя Эдгара Аллана По: «Лягушонок», «Черт на колокольне» и «Никогда не закладывай черту свою голову». Начало в 19:00, билет стоит 1,5 тыс. руб.

22 мая в Арсенале в кремле пройдет концерт-лекция Московского ансамбля современной музыки (МАСМ) «Калейдоскоп стилей. ХХ век». Слушатели смогут составить свое представление о том, как главные идеи эпохи отражались в музыке и живописи. Начало в 19:00, обычный билет стоит 500 руб., льготный — 250 руб.

23 мая в Пакгаузе на улице Стрелка, 21Ж музыкант Игорь Бобович исполнит сюиты Иоганна Себастьяна Баха для виолончели. Концерт начнется в 19:00, билеты — от 800 руб. до 1,5 тыс. руб.

Какие выставки продолжают работу До 1 июня в корпусе НГХМ «Искусство XX века» на площади Минина открыта выставка «Архитектура памяти» к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. До 8 июня в Русском музее фотографии на улице Пискунова открыты четыре выставочных проекта, приуроченных к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне: «С "Лейкой" и блокнотом. Военные фотокорреспонденты ТАСС 1941–1945 гг.», «Люди труда и Победы», «Дороги войны» и «Здравствуйте, мои дорогие». До 15 июня в «Терминале А» на Красной Слободе открыта выставка семи современных художников «Гормон стыда». До 29 июня в Арсенале в кремле открыта выставка уличной фотографии «Свой город». До 16 июля в корпусе НГХМ «Русское искусство» в кремле открыта выставка «Учитель и ученик. Традиция в русской школе живописи». До 20 июля в Манеже кремля открыта выставка «Великая страна — великая Победа. 1941-1945». До 27 июля в Арсенале в кремле открыта выставка «Земное/Планетарное» — часть Первого международного биеннале экологического искусства, и выставка «Биография Победы». До 31 августа в студии «Тихая» на улице Ульянова открыта выставка «Наши двери всегда закрыты». До 10 января 2026 года в Дмитриевской башне кремля открыта выставка «Сороковые-роковые».

Подготовила Елена Ковалева