Нетрезвый житель Астрахани после ДТП сломал палец полицейскому, возбуждено дело

Следственный отдел по Ленинскому району Астрахани возбудил против 32-летнего местного жителя уголовное дело о применении насилия и оскорблении представителя власти (ч. 2 ст. 318, ст. 319 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Согласно релизу, нетрезвый фигурант управлял автомобилем и протаранил дорожный знак близ одного из домов на ул. Савушкина в Ленинском районе Астрахани. На место ДТП прибыли сотрудники ДПС, после чего он их оскорбил.

Также фигурант напал на двух полицейских и сломал одному из них палец. Следствие выясняет все обстоятельства случившегося.

Павел Фролов