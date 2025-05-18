Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Ставропольском крае снизились цены на ряд лекарственных препаратов

В Ставропольском крае ха неделю наблюдается снижение цен на лекарственные препараты в аптеках. На 3% подешевела мазь «Левомеколь» — средняя цена за тюбик составляет 228 руб., сообщает Северо-Кавказстат.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Активированный уголь» стал доступнее на 1 руб., и теперь упаковка обходится покупателям в 21 руб.

Также незначительное снижение стоимости в пределах одного рубля отмечено для отечественного «Анальгина», «Пенталгина», «Валидола» и «Трекрезана».

Николай Аксенов

Новости компаний Все