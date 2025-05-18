В Ставропольском крае снизились цены на ряд лекарственных препаратов
В Ставропольском крае ха неделю наблюдается снижение цен на лекарственные препараты в аптеках. На 3% подешевела мазь «Левомеколь» — средняя цена за тюбик составляет 228 руб., сообщает Северо-Кавказстат.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
«Активированный уголь» стал доступнее на 1 руб., и теперь упаковка обходится покупателям в 21 руб.
Также незначительное снижение стоимости в пределах одного рубля отмечено для отечественного «Анальгина», «Пенталгина», «Валидола» и «Трекрезана».