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Коммерсантъ FM
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У пролетавшего над Челябинском самолета отвалился топливный бак

В Челябинском городском бору обнаружена деталь самолета, сообщили РБК в ГУ МЧС по региону. Деталь отвалилась, когда воздушное судно пролетало над городом. В МЧС уточнили, что это был пустой топливный бак.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Сведений о пострадавших и возгорании не приводится. Самолет, по информации спасательной службы, был учебным. Ранее региональное издание «Челябинск онлайн» передавало сообщения очевидцев, которые заметили падение предмета и сняли это на видео. В небе видно небольшое задымление.

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