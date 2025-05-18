У пролетавшего над Челябинском самолета отвалился топливный бак

В Челябинском городском бору обнаружена деталь самолета, сообщили РБК в ГУ МЧС по региону. Деталь отвалилась, когда воздушное судно пролетало над городом. В МЧС уточнили, что это был пустой топливный бак.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Сведений о пострадавших и возгорании не приводится. Самолет, по информации спасательной службы, был учебным. Ранее региональное издание «Челябинск онлайн» передавало сообщения очевидцев, которые заметили падение предмета и сняли это на видео. В небе видно небольшое задымление.