Стадион «Нижний Новгород» переименуют в «Совкомбанк Арену»
Стадион «Нижний Новгород» лишится своего названия
Футбольный стадион «Нижний Новгород» со следующего игрового будет переименован в «Совкомбанк Арену». По данным «Совкомбанка», переименование произойдет в рамках сотрудничества с футбольным клубом «Пари НН», для которого «Нижний Новгород» является домашней ареной.
Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ
Также логотип банка разместят на фасаде стадион, бортах арены и на форме игроков.
Первый зампред правления «Совкомбанка» Сергей Хотимский считает, что стадион может стать центром притяжения для болельщиков и пространством для новых социальных инициатив по поддержке здорового образа жизни и спорта.
«Партнерство с Совкомбанком позволит вывести работу по развитию молодежного футбола в Нижегородской области на новый уровень, реализовывать совместные социальные, благотворительные проекты, а также уделять еще больше внимания популяризации футбола»,— полагает гендиректор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов.
Стадион «Нижний Новгород» был построен в 2018 году. Он может вместить до 45 тыс. болельщиков.