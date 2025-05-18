Следствие возбудило дело после гибели мальчика при падении из окна под Саратовом

Следствие возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ) по факту гибели ребенка в Балакове Саратовской области в результате падения из окна. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Согласно предварительным сведениям, восьмилетний мальчик выпал из окна квартиры на третьем этаже дома по ул. 50 лет ВЛКСМ сегодня, 18 мая. Его доставили в лечебное учреждение, где он скончался.

Следователи изучили место происшествия, предстоит провести судебные экспертизы. Специалисты выясняют все обстоятельства произошедшей трагедии.

Как отметили в пресс-службе регионального надзорного ведомства, прокуратура Балакова приступила к проверке по данному факту. Соответствующее поручение дал прокурор области Сергей Филипенко. Надзорный орган также контролирует ход расследования уголовного дела, которое проводит следственный орган.

Павел Фролов