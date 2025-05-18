В Марий Эл девушка-подросток пострадала в аварии на питбайке

В Медведевском районе Марий Эл несовершеннолетняя девушка-пассажир попала в больницу после опрокидывания с питбайка. Информация об этом опубликована в Telegram-канале прокуратуры республики.

Авария произошла в ночь на 18 мая в селе Кузнецово. По предварительным данным, также несовершеннолетняя водительница питбайка не справилась с управлением из-за превышения скорости, что привело к съезду с дороги и опрокидыванию транспортного средства. После пассажирка 2010 года рождения была доставлена в Детскую клиническую республиканскую больницу.

Прокуратура Медведевского района республики организовала проверку по факту ДТП.

Влас Северин