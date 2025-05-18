Екатеринбург вошел в топ популярных направлений по РФ у иностранных туристов
Екатеринбург вошел в число самых популярных направлений по России для иностранных туристов, наряду с Москвой, Санкт-Петербургом, Сочи и Калининградом. Об этом сообщил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский.
Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ
По данным РСТ, летом 2025 года ожидается рост числа иностранных туристов на 15% по сравнению с прошлым годом. Особый интерес к России проявляют граждане стран Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Индии и Китая.
Илья Уманский также отметил увеличение числа самостоятельных путешественников, особенно из стран СНГ, Турции, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), Индии и Китая.