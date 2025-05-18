Бастрыкин запросил доклад по делу об угрозе убийством несовершеннолетним в Югре

Председатель СК России Александр Бастрыкин запросил доклад по уголовному делу об угрозе убийством в отношении детей в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра). По данным СКР, СМИ распространяют информацию, что в Сургуте мужчина с ножом в руках преследовал несовершеннолетних. По данному факту было возбуждено и расследуется дело ст. 119 УК РФ (угроза убийством).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Бастрыкин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Александр Бастрыкин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Как сообщает местное издание «Муксун», инцидент произошел 16 мая во дворе Комсомольский 9-11. Сообщается, что мужчина с двумя ножами в руках преследовал подростков. Они испугались и вызвали полицию. После этого во двор приехали несколько нарядов полиции. По словам очевидцев, мужчина держал в руках ножи и хаотично бегал по двору за играющими детьми. Он был задержан сотрудниками полиции.

«Главой ведомства Александром Бастрыкиным дано поручение руководителю СУ СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре Михаилу Мокшину представить доклад по ситуации и о принятых мерах правового характера»,– говорится в сообщении СКР.