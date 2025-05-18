Праздник «Изге Болгар жыены» в Болгаре посетят 25 тысяч человек

В Болгаре международный праздник «Изге Болгар ыены», посвященный Дню принятия ислама Волжской Булгарией, посетят 25 тыс. человек. Об этом сообщила глава пресс-службы раиса Татарстана Лилия Галимова в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Праздник «Изге Болгар жыены» в 2024 году

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Праздник «Изге Болгар жыены» в 2024 году

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Событие также завершает культурную программу KazanForum.

В празднике участвуют представители духовных управлений мусульман, делегаты из разных регионов и стран, а также гости форума. Программа включает выставки, концерты, интерактивные площадки и традиционные обряды.

В прошлом году праздник посетили более 20 тысяч человек.

Влас Северин