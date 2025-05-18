В Краснодаре стартовало первенство России по боксу среди юниоров

В столице Кубани проходит первенство России по боксу среди юниоров в возрасте от 19 до 22 лет. Соревнования стартовали в субботу, 17 мая, и продлятся по 24 мая. Проходят они во «Дворце самбо», сообщили в пресс-службе краевой администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

По словам министра физической культуры и спорта Краснодарского края Серафима Тимченко, по масштабам участия эти соревнования стали рекордными за последние четыре года. В них принимает участие около 400 спортсменов из 63 регионов. Кубань на турнире представляют 34 боксера.

«В 2023 и 2024 годах сборная Краснодарского края выиграла общекомандное первенство. В этом году мы также рассчитываем на успешные результаты наших спортсменов. Лучшие из лучших получат путевку на первенство Европы по боксу, которое пройдет в Армении»,— сказал на открытии первенств господин Тимченко.

Финалы соревнований и награждение победителей пройдут 24 мая.

Василий Хитрых