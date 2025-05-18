В Самарской области в усадьбе XIX века обнаружены артефакты древних промышленников

Археологи обнаружили ценные артефакты во время субботника в усадьбе Орлова-Давыдова в Самарской области. Он прошел 17 мая в селе Усолье Шигонского района. Об этом сообщает региональная государственная инспекция по охране объектов культурного наследия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Во время расчистки помещений усадьбы специалисты нашли фотографии и книги, а также кованые металлические скобяные изделия, фрагмент литого металлического ограждения, печные изразцы и кирпичи с клеймами. На одном из кирпичей стояло нескромное клеймо BEST — BEST. Установлено, что он был произведен на заводе огнеупорного кирпича и глины Анания Родионова в Сызранском уезде.

Кроме того, обнаружен кирпич с клеймом «-Ф.Д.Б. №2 — (медаль 1902 г.)» завода Федора Березина в селе Старые Костычи Симбирской губернии (сегодня — Октябрьск Самарской области). Штамп с упоминанием медали подтверждает, что промышленник участвовал в выставке. Сведения об этом имеются в «Указателе состоящей под Августейшим покровительством Ея Императорского Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны всероссийской кустарно-промышленной выставки 1902 года». На клейме третьего найденного кирпича указаны инициалы промышленника Федора Березина «Ф.Д.Б.». Артефакты переданы в коллекцию Музея истории Усольского края.

Графская усадьба Орлова-Давыдова, построенная в XIX веке, является памятником архитектуры. Чиновники усмотрели в ней туристический потенциал и заявили о планах создать на указанной территории образовательно-воспитательный пансион и туристическо-культурный кластер.

Георгий Портнов