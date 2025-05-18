Пожилая женщина погибла при ударе дрона ВСУ в Курской области

Украинский беспилотник сбросил взрывчатку на жилой дом в селе Поды Хомутовского района Курской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн. Погибла 69-летняя женщина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Пожарные и добровольцы АНО «Патриот» оперативно потушили пожар, возникший на кровле и хозяйственных постройках, написал господин Хинштейн в Telegram-канале.

В течение прошедшей ночи в Курской области объявляли опасность атаки БПЛА. Вечером 17 мая в регионе также предупреждали о ракетной опасности.