На трассе Екатеринбург – Тюмень до сентября закроют участок из-за строительства

В Тюменской области с 19 мая по 15 сентября перекроют участок федеральной трассы Екатеринбург – Тюмень. По данным Информационного центра правительства Тюменской области, из-за строительства и реконструкции автомобильной дороги Екатеринбург – Тюмень будет полностью перекрыто движение с 16 по 19 км.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Объехать закрытый участок можно будет через с. Мезенское – пгт Белоярский. «Уралуправтодор просит водителей с пониманием отнестись к временному неудобству, заранее планировать маршрут»,– говорится в сообщении правительства. Также водителей просят быть внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию, скоростной режим и боковые интервалы.