В Самаре после погони задержан пьяный трюкач на квадроцикле

Полиция задержала после погони водителя квадроцикла, который грубо нарушал ПДД в Самаре. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ

Вечером в субботу, 18 мая, сотрудники ГИБДД обратили внимание на водителя квадроцикла Motoland 200, который совершал на дороге резкие маневры, и попытались его остановить, но он отказался и продолжил поездку. Полиция отправилась за ним в погоню, во время которой квадроциклист грубо нарушал правила дорожного движения и игнорировал требования силовиков.

Инспекторы применили физическую силу и спецсредства и остановили водителя. От него исходил резкий запах алкоголя, а координация движений была нарушена, но квадроциклист отказался проходить медосвидетельствование. В связи с этим 24-летнего квадроциклиста отстранили от управления транспортом.

В отношении него составили административные протоколы за нарушение правил расположения транспорта на проезжей части, встречного разъезда и обгона, невыполнение законного требования полиции остановиться и отказ от медосвидетельствования. Материалы направлены в суд. Квадроциклисту грозят штрафы с административным арестом на срок до 15 суток.

Георгий Портнов