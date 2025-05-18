В Чувашии на ремонт и создание учреждений культуры выделили более 500 млн рублей

В Чувашии на ремонт дворца культуры, библиотеки, учреждений клубного типа и детской школы искусств, а также создание модульных библиотек в 2025 году выделили чуть более 500 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба культуры, по делам национальностей и архивного дела республики.

В Порецком округе планируется капитальный ремонт фасада дворца культуры, в Урмарском — ремонт центральной библиотеки, а в Сугайкасах Канашского округа — обновление детской школы искусств. Для Аликовского музея будут закуплены новые экспозиционные витрины. Всего на эти работы в рамках регионального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» выделили 151,4 млн руб.

Также планируется открыть 12 модельных муниципальных библиотек, 4 из которых будут финансироваться из федерального бюджета, а 8 — из республиканского. На эти цели выделено более 103 млн руб. Также запланирован капитальный ремонт учреждений клубного типа, на что из республиканского бюджета выделено более 247 млн руб.

Влас Северин