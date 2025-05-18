ФК «Сочи» проиграл «Торпедо»

Футбольный клуб «Сочи» в рамках 33-го тура Первой лиги на своем поле уступил «Торпедо». Встреча закончилась со счетом 0:1.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФК «Сочи» Фото: ФК «Сочи»

В истории очного противостояния «Сочи» и «Торпедо» провели между собой пять официальных матчей. Две победы на счету сочинцев, одну встречу оставили за собой москвичи, еще в одном поединке соперники не выявили победителя. Коллектив из Москвы, как и южане, продолжает борьбу за выход в российскую Премьер-лигу.

В этом матче на каждом участке поля было много борьбы и предельное внимание к игре в обороне. На 78-й минуте москвичи получили право на пенальти, который реализовал Ейсон Гусман. В итоге минимальное поражение «Сочи» со счетом 0:1. «Торпедо» уже не опустится ниже второго места и в следующем сезоне сыграет в РПЛ.

После 33 матчей в Первой лиге сочинские футболисты имеют в активе 57 очков и идут на четвертом месте турнирной таблице. В заключительном туре сочинцы сыграют 24 мая в Новороссийске с «Черноморцем». Соперник занимает третье место и также борется за попадание в зону стыковых матчей.

Евгений Леонтьев