В пяти районах Дона сохраняется высокий класс пожарной опасности

В пяти муниципалитетах Ростовской области 18 и 19 мая сохраняется чрезвычайная пожароопасность 5-го класса. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Фото: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Из сообщения следует, что высокий класс пожарной опасности ожидается в Семикаракорском, Багаевском, Веселовском и Мартыновском районах, а также в Приазовье (северная часть Азовского района).

В ГУ МЧС России по Ростовской области напомнили о соблюдении мер предосторожности: в период чрезвычайной пожароопасности лучше воздержаться от разведения костров и выжигая сухой растительности. Также не следует бросать в лесу горящие спички и окурки.

Мария Хоперская