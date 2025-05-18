Упавший с учебного самолета топливный бак нашли в челябинском бору

Сотрудники управления МЧС России по региону обнаружили запасной бак, упавший с учебного военного самолета, в лесном массиве челябинского бора. Топлива в нем не было, возгорания не случилось. Пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ведомства.

Место падения обследуют полицейские. Помощь МЧС не потребовалась.

Как ранее сообщал «Ъ-Южный Урал», утром 18 мая в небе над Челябинском произошел инцидент с военным самолетом. У одного из бортов, выполнявших маневр, упал подвесной топливный бак.