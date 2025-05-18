Каждый третий краснодарский школьник проведет летние каникулы дома

Согласно опросу SuperJob, каждый третий родитель детей школьного возраста из Краснодара (33%) ответил, что его дети проведут летние каникулы дома. Еще треть (30%) респондентов сообщили, что отправят школьников в деревню или на дачу, а 16% выбрали для детского отдыха летний оздоровительный лагерь, говорится в релизе рекрутинговой компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Среди участников опроса, прошедшего 5-14 мая, на побережье Черного моря планируют поехать 14% родителей с детьми из столицы Кубани. Устроить своим детям путешествие по России хотят 10% респондентов, а 2% опрошенных заявили, что поедут за границу.

Среди российских направлений лидерами для поездок жителей Краснодара с детьми школьного возраста стали Байкал, Москва, Калининград, Санкт-Петербург, Дагестан, Мурманск, Омск, Казань, Ставропольский край, Кавказ и Алтай. Что касается других стран, то в лидерах Турция, Египет, Таиланд, ОАЭ, Грузия и Азербайджан.

В школьные лагеря планируют отправить свои детей 2% российских родителей из Краснодара. отправят детей в школьные лагеря. 9% респондентов пока не решили, где их ребенок проведет лето.

Василий Хитрых