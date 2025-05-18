МЧС в Челябинске ищет упавший с самолета топливный бак

В региональном управлении МЧС России подтвердили факт падения запчасти от учебного военного самолета. По данным пресс-службы, потерянный топливный бак был пустым. К предполагаемому месту падения в районе городского бора направились сотрудники ведомства. Информации о пострадавших нет.

Как ранее сообщал «Ъ-Южный Урал», утром 18 мая в небе над Челябинском произошел инцидент с военным самолетом. У одного из бортов, выполнявших маневр, упал подвесной топливный бак.