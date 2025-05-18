Спрос иностранных туристов на отдых в Новосибирске в мае вырос на 49%

В период майских праздников спрос на бронирование отелей иностранными туристами в Новосибирске вырос на 49% по сравнению с аналогичными датами 2024-го. В Иркутске этот показатель за год увеличился на треть (+35%). Таким образом Новосибирск и Иркутск вошли в топ-10 направлений по России, популярных у иностранцев, сообщили в пресс-службе сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок». Также наиболее востребованными оказались Москва, Санкт-Петербург, Казань, Калининград, Сочи, Владивосток и др.

Средняя стоимость ночи, по которой иностранные туристы бронировали размещение в российских отелях и апартаментах в начале мая, составила 9,6 тыс. руб., что на 13% выше, чем годом ранее (8,5 тыс. руб.). В среднем они бронировали номера три ночи. Самые дорогие бронирования совершали туристы из стран Ближнего Востока (16,9 тыс. руб. за ночь). Самые бюджетные бронирования – у путешественников из Китая (7,6 тыс. руб. за ночь), Казахстана (7,1 тыс. руб.) и Белоруссии (5,7 тс. Руб.).

Чаще всего иностранцы выбирают отели (64% бронирований), при этом самые популярные категории – три звезды (21%), четыре звезды (17%) и без звезд (16%). На апартаменты приходится почти каждое четвертое бронирование (23%), на хостелы – 8%, на гостевые дома – 4%, на кемпинги и глэмпинги – 1%.

Лолита Белова