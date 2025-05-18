МЧС показало кадры ликвидации смертельного пожара в частном секторе Ижевска

53-летняя жительница погибла при пожаре в двухэтажном деревянном доме на ул. Бабушкина в Ижевске сегодня ночью, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии. Инцидент произошел около 01.00.

«У хозяйки квартиры на втором этаже в гостях была подруга с сожителем. Сначала все сидели на веранде, потом женщины зашли в дом, а мужчина остался. Хозяйка время от времени выходила проверить его. Когда зашла в очередной раз, то увидела, что горит веранда. Крикнула подруге о пожаре и побежала будить соседей, вместе с ними вышла на улицу, ее подруга из дома так и не вышла»,— сообщили в ведомстве.

Погибшую обнаружили на кухне второго этажа. О том, куда ушел сожитель во время пожара, неизвестно. Причину и обстоятельства происшествия устанавливают дознаватель МЧС и следственные органы.

Пожар уничтожил дом и надворные постройки, а также повредил соседнее здание на общей площади чуть более 200 кв. м. К ликвидации возгорания привлекались 11 единиц техники МЧС и 37 человек личного состава.